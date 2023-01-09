أفتاتي: تصريحات وهبي محاولة لمداراة “فضيحة ” امتحان المحاماة

هبة بريس _ الرباط

قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن ما جاء على لسان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء تلفزي بالقناة الثانية، مساء الأحد 8 يناير 2023، لم يقنع أحدا من المواطنين، ومرد ذلك أن المعني تعوزه أسس المصداقية، سياسيا ووظيفيا ومهنيا.

واضاف أفتاتي أن التشكيك الواسع في مباراة الولوج للمحاماة، يكاد يصبح اتفاقا واسعا بتوارد قرائن ومؤشرات فاقعة، تبرز مدى بشاعة “مباراة” النافذين، بتعبيره.

وذكر المتحدث ذاته، أن دفع الوزير في كلامه بمبرر تدريبات الأبناء في مكاتب الآباء هو “صلافة وإمعان في الوقاحة والتمييز بين أبناء الشعب، ومحاولة سافرة لمداراة الفضيحة”..

وحول المتاح أمام الوزير من إمكانيات للتفاعل الإيجابي مع ملاحظات المواطنين قال أفتاتي، إن الوزير يملك وأغلبيته أضعاف ما يحتاجه نصاب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحد مجلسي البرلمان، لقطع كل شك باليقين وترتيب ما يلزم قضائيا.

واسترسل متحدثا للموقع الرسمي لحزبه أنه” يملك تشكيل لجنة استطلاعية بأحد مجلسي البرلمان، فضلا أن بمقدوره إحالة المسألة على القضاء أو على أحد المجالس الدستورية المختصة، وله أيضا، وفق المتحدث ذاته، فتح تحقيق إداري على مستوى الوزارة باشراك الجمعيات المختصة المعروفة”

وخلص القيادي بحزب “المصباح” إلى التساؤل إن كان وزير العدل يتجرأ على إعلان هذا التحدي، انحيازا للحقيقة والإنصاف، أم سيلوذ بالاحتماء والتنسيق مع من على شاكلته وفصيلته؟ يقول أفتاتي.

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