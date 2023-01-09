” الكارديان ” …اختبارات مغربية لتشخيص سرطان الثدي واللوكيميا

2023-01-09 / 18:10
0
هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة ” الغارديان ” ان مؤسسة مغربية تمكنت من تطوير اختبارات لتشخيص سرطان الثدي واللوكيميا قبل ان تشير الى هذه الاختبارات ستصبح جاهزة تجاريا في غضون أشهر .

وتنقل الصحيفة عن حسن الصفريوي، عضو المجلس التنفيذي للمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث (MASciR) ، التي طورت الاختبارات الجديدة، أن “تكلفة الاختبارات التي يتم استيرادها من الخارج، ضعف تكلفة تصنيعها محليا، فضلا عن أنه يتم انتظار الشحنة بين أسابيع وشهور”.

ويتم استيراد معظم الاختبارات وأدوات تشخيص السرطان والأمراض الأخرى في أفريقيا بأسعار باهظة الثمن من خارج القارة، وعادة ما تكون من أوروبا والولايات المتحدة.

وأوضح الصفريوي أن تطوير اختبارات تشخيص السرطان جاري منذ 2010، “وقد تم بالفعل استخدام اختبارات اللوكيميا في المغرب على 400 شخص”.

في السابق، كان يجب إرسال جميع العينات إلى فرنسا لتحليلها، مما يطيل فترة الانتظار وتأخر البدء في العلاج، “لكن مع مجموعات الاختبار المصنعة محليا، يمكننا الحصول على النتائج في غضون ساعات”، بحسب الصفريوي.

وسرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات انتشارا في المغرب، وهو وسبب رئيسي للوفاة بين النساء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 60,8% من الأسر المغربية صرحت بتدهور خدمات الصحة

60,8% من الأسر المغربية صرحت بتدهور خدمات الصحة

2023-01-09 / 17:47
Photo of وزير الصحة يتعهد بالقيام بثورة لإصلاح أعطاب القطاع

وزير الصحة يتعهد بالقيام بثورة لإصلاح أعطاب القطاع

2023-01-09 / 17:28
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة

2023-01-09 / 17:13
Photo of أبرزهم العرايشي ووهبي .. انطلاق العد العكسي بعد مسار مليئ بسوء التدبير

أبرزهم العرايشي ووهبي .. انطلاق العد العكسي بعد مسار…

2023-01-09 / 16:46
Photo of بنسعيد: الأمازيغية قضية وطنية تهم الأغلبية والمعارضة

بنسعيد: الأمازيغية قضية وطنية تهم الأغلبية والمعارضة

2023-01-09 / 16:41
Photo of بنسعيد يبرز مجهودات وزارته لتفعيل “رسمية الأمازيغية”

بنسعيد يبرز مجهودات وزارته لتفعيل “رسمية الأمازيغية”

2023-01-09 / 16:22
Photo of الحموشي يشارك بالمؤتمر الـ46 لقادة الشرطة والأمن العرب

الحموشي يشارك بالمؤتمر الـ46 لقادة الشرطة والأمن العرب

2023-01-09 / 14:31
Photo of مراكش: ساكنة أحياء باب دكالة تحتج على المسؤولين بسبب تراكم الازبال

مراكش: ساكنة أحياء باب دكالة تحتج على المسؤولين بسبب…

2023-01-09 / 13:15

العرائش تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-09 / 11:33
Photo of توقف مؤقت لحركة السير بالطريق الرابطة بين فاس- وجدة

توقف مؤقت لحركة السير بالطريق الرابطة بين فاس- وجدة

2023-01-09 / 11:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق