الملك يعزي الرئيس السنغالي في ضحايا حادثة السير المفجعة
هبة بريس
بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، على إثر حادثة السير المفجعة التي وقعت، ليلة السبت إلى الأحد، بمنطقة كافرين.
ومما جاء في البرقية الملكية : “بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إلى فخامتكم وإلى الشعب السنغالي قاطبة بأحر التعازي وأخلص عبارات تعاطفي”.
كما أعرب الملك محمد السادس، في هذه البرقية عن متمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، معبرا عن صادق مشاعر تعاطفه مع الأسر المكلومة.
هذا وقتل 40 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في حادث سير وسط البلاد بعد اصطدام حافلتين في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بالسنغال.
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عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة لضحايا في هذه الحادثة الأليمة والمحزنة إن لله وإن إليه راجعون.
الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير ومواساة لأسرة الضحايا في هذه الحادثة الأليمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك..
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة لهذه الحادثة الأليمة والمحزنة إن لله وإن إليه راجعون.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نتمنى الشفاء العاجل للمصابين بهذه الحادثة الأليمة والمحزنة إن لله وإن إليه راجعون..
كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد ليس بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة إن لله وإن إليه راجعون تغمدهم الله بواسع رحمته.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( يآ أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون..)
ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين… إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم صبر اهليهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل للمصابين بهذه الحادثة الأليمة والمحزنة..