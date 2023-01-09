وزارة الفلاحة: الصادرات الفلاحية والبحرية تتجاوز 80 مليار درهم
تجاوزت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، لأول مرة، عتبة 80 مليار درهم سنة 2022، مسجلة زيادة قدرها حوالي 20 في المائة مقارنة بسنة 2021، حسب ما أفادت به وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القطاع يحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات التصدير المغربية، مشيرة إلى أن صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية حققت أداء جيدا سنة 2022 على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب.
وبلغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة 2.3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 10 في المائة. وهم هذا النمو جميع فئات المنتجات وجميع الوجهات.
وسجلت صادرات الفواكه الحمراء، على وجه الخصوص، نموا بنسبة 20 في المائة حيث بلغ حجمها 131.900 طن.
وأبرزت الوزارة أن سنة 2022 تميزت، أيضا، بنمو ملحوظ لصادرات الحوامض نحو السوق الأمريكية (2,2x).
وبخصوص صادرات منتجات الصيد البحري خلال سنة 2022، فقد ارتفعت بنسبة 13 في المائة من حيث الحجم و16 في المائة من حيث القيمة، لتصل إلى 28 مليار درهم.
وعرفت صادرات الأسماك المعلبة نموا بنسبة 7 في المائة من حيث الحجم و30 في المائة من حيث القيمة.
أما المنتجات الفلاحية المصنعة، فقد سجلت صادراتها زيادة بنسبة 5 في المائة من حيث الحجم و19 في المائة من حيث القيمة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.
من جانبها ، سجلت صادرات زيت الزيتون نموا بنسبة 85 في المائة من حيث الحجم و 49 في المائة من حيث القيمة.
10 تعليقات
و من هو المصدر و المستفيد ؟
لو تم توجيهها للسوق المحلية ، لأصبحت مطيشة ب 0,2dh ، بطاطا و البصلة 0,1dh ..
كلما ارتفعت الصادرات ، ارتفعت الأسعار فالمغرب،
وزادت معاناتنا .
منتجاتنا الفلاحية هي اما بيد الاقطاعيين الذين يستفيدون من الاعفاءات في الموانىء .واما لوبيات اسواق الجملة …ويبقى المتضرر هو الفلاح البسيط او المواطن الدرويش.
وهذا يفسر سبب ارتفاع الأسعار وانخفاض جودة المنتجات الموجودة في جميع الأسواق المحلية … نزرع الفواكه والخضروات ونصلي من أجل المطر لتصدير أفضل المنتجات إلى الخارج
عندما تتحدثون عن النمو و التطور ببلادنا فانا اقيمه بواقعي و واقع المغاربة في البلاد فلا ارى اي نمو بل ارى فقراء و رؤيا و بطالة و قمعا و تسلطا و ظلمت و محاباة الفاسدين.
حسبي الله و نعم الوكيل سنلتقي في دار الحق امام العادل القدير حيث الجميع سواسية و حيث توفى كل نفس ما قدمت
80مليار درهم شيئ عائدات صادرات المغرب من الفلاحة هذا يتلج الصدر ويفرح الجميع لكن السؤال الذي يبقى بدون إجابة وهو الأساس عند المواطن هو كم دخل إلى ميزانية الدولة كرسوم التصدير بحيث ان ما يفيد المغاربة هو مردود الصادرات على ميزانيتهم الهامة وهي التي سيتم تحويلها إلى مشاريع وتمويل برامج حكومية لصالح المواطن يمكن ان نصدر ونحصل على الملايير من الدولارات تصب كلها في حسابات فئة معينة لا يصل منها إلى المواطن اي فلس هذا اذا دخلت العائدات فعلا إلى أرض الوطن كعملة صعبة مع العلم ان هناك اداءات تؤدى بالدولار وتدخل لحسابات في ابناك خارجية هل فعلا هناك قانون يلزم المصدرين بأن تتم الاداءات داخل المغرب خصوصا انه رغم حرية التجارة والتصدير لكن لا ننس ان ما يصدر هو الماء المغربي هو دعم الغاز المستعمل في الضخ وهي أموال دافعي الضرائب
نتائج متوقعة حيث انه بجولة بسيطة في أسواق الخضر يمكن ان تلاحظ انهم يتركون لنا فقط “الشياطة
إرتفاع الصادرات و تدفق العملة الصعبة على المغرب شيء محمود و اجابي ولاكن السؤال المطروح هو من المستفيد:
العمال : لا أظن ، اجر ضعيف ، ظروف عمل شاقة، في النهاية معاش هزيل
بسبب ارتفاع الصادرات والزيادة الفائقة في التصدير…. اصبحنا نعاني من قلت المياه… الفلاحة الكبار بمركاتهم القوية تم افراغ السدود والانهار لسقي ضيعاتهم الضخمة لزيادة الانتاج من اجل التصدير… المواطن مسكين يتزاد عليه في اثمنة الخضر والفواكه
ارتفاع في جميع الصادرات حتى في النهب والفساد هناك ارتفاع عكس الصحة والتعليم هناك انخفاض مدوي اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض