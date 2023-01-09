وزارة الفلاحة: الصادرات الفلاحية والبحرية تتجاوز 80 مليار درهم

هبة بريس

تجاوزت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، لأول مرة، عتبة 80 مليار درهم سنة 2022، مسجلة زيادة قدرها حوالي 20 في المائة مقارنة بسنة 2021، حسب ما أفادت به وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القطاع يحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات التصدير المغربية، مشيرة إلى أن صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية حققت أداء جيدا سنة 2022 على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب.

وبلغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة 2.3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 10 في المائة. وهم هذا النمو جميع فئات المنتجات وجميع الوجهات.

وسجلت صادرات الفواكه الحمراء، على وجه الخصوص، نموا بنسبة 20 في المائة حيث بلغ حجمها 131.900 طن.

وأبرزت الوزارة أن سنة 2022 تميزت، أيضا، بنمو ملحوظ لصادرات الحوامض نحو السوق الأمريكية (2,2x).

وبخصوص صادرات منتجات الصيد البحري خلال سنة 2022، فقد ارتفعت بنسبة 13 في المائة من حيث الحجم و16 في المائة من حيث القيمة، لتصل إلى 28 مليار درهم.

وعرفت صادرات الأسماك المعلبة نموا بنسبة 7 في المائة من حيث الحجم و30 في المائة من حيث القيمة.

أما المنتجات الفلاحية المصنعة، فقد سجلت صادراتها زيادة بنسبة 5 في المائة من حيث الحجم و19 في المائة من حيث القيمة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.

من جانبها ، سجلت صادرات زيت الزيتون نموا بنسبة 85 في المائة من حيث الحجم و 49 في المائة من حيث القيمة.

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