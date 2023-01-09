جميلة الهوني تجر طليقها أمين الناجي إلى القضاء

2023-01-09 / 09:57
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القسم الفني

من المرتقب أن تنظر المحكمة الابتدائية بالرباط، قسم قضاء الأسرة يومه الاثنين 09 يناير في القضية التي رفعتها الفنانة المغربية جميلة الهوني ضد طليقها الفنان أمين الناجي حول إسقاط ولاية الأب.

وحسب مصادر جريدة هبة بريس الالكترونية،فإن جميلة الهوني تطالب بإسقاط ولاية الأب والحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية المتعلقة بإبنها.

و الجدير بالذكر أن الفنانة المغربية كشفت خلال الأيام السابقة عن معاناة ابنها بسبب عدم منحه الموافقة لتغيير مدرسته، و كذا حرمانه من الحصول على جواز السفر للذهاب رفقة أصدقاءه في رحلة رياضية للتعرف على احدى النوادي الكروية باسبانيا،”على حد تعبيرها”.

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