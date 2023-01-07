بكاء وحزن يسيطر على جورج وسوف في مراسم عزاء نجله
هبة بريس - وكالات
تقبل سلطان الطرب جورج وسوف العزاء في وديع نجله الأكبر، وذلك في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)؛ “الأشرفية”.
وظهر على جورج ملامح الحزن والألم على رحيل نجله، وسط عدد من الفنان والمشاهير الذين حضروا لتقديم واجب العزاء له.
وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، أمس الجمعة، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية “تصغير المعدة” التى أجراها مؤخرًا.
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9 تعليقات
البقاء لله وإن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام.
الفراق صعب جداً ولكن الموت لامفر منه ..
هذا حال الدنيا كيفما كانت مهنته وشخصيته الموت لاتفرق بين الغني والفقير إنه قدر الله ونعم بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إذا كان مسلما نتمنى له المغفرة والرحمة وأن يتغمده الله بواسع رحمته.. وإن لله وإن إليه راجعون.
حرقة الموت صعبة جدا جدا جدا ولايشعر بها إلا من يجربها ويذوق ألمها ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم..
عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة المرحوم نجل الفنان جورج وسوف ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
كل إنسان على وجه الارض يذوق حرقة الموت ولا هروب منها وكل نفس ذائقة الموت ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم صبر الفنان جورج وسوف على وفاة نجله .
لا اله الا الله إن لله وان اليه راجعون تعازينا للفنان جورج وسوف