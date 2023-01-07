بكاء وحزن يسيطر على جورج وسوف في مراسم عزاء نجله

هبة بريس - وكالات

تقبل سلطان الطرب جورج وسوف العزاء في وديع نجله الأكبر، وذلك في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)؛ “الأشرفية”.

وظهر على جورج ملامح الحزن والألم على رحيل نجله، وسط عدد من الفنان والمشاهير الذين حضروا لتقديم واجب العزاء له.

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، أمس الجمعة، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية “تصغير المعدة” التى أجراها مؤخرًا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0