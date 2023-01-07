رسميا: تمديد عقد ديدييه ديشان مدرب فرنسا حتى 2026

2023-01-07 / 13:02
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هبة بريس - وكالات

قال المدرب الفرنسي ديدييه ديشان اليوم السبت 7 يناير انه سيبقى مدرباً لمنتخب “الزرق” حتى مونديال 2026، بعد قيادته بلاده إلى نهائي كأس العالم في آخر نسختين.

وكان عقد ديشان الذي استهل مشواره مع فرنسا عام 2012 قد انتهى بعد مونديال قطر 2022 الأخير، حيث حلّ حامل اللقب في مركز الوصيف وراء الأرجنتين بركلات الترجيح بعد مباراة مشوّقة.

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