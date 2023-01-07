صحيفة اسبانية: مبابي يتفاوض مع ريال مدريد ويشترط التوقيع مع حكيمي وهيرنانديز

هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير صحافية أن مبابي يريد التفاوض مجددًا مع ريال مدريد حول الانتقال إليه بعد نهاية عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، بسبب شعوره بخيبة الأمل لعدم وفاء النادي العاصمي بالوعود التي قطعها له عند التجديد.

وبحسب تقرير ورد على صحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن مبابي فتح باب المفاوضات مجددًا مع ريال مدريد، لكنه اشترط التوقيع مع زميله بالنادي الفرنسي أشرف حكيمي وظهير ميلان ثيو هيرنانديز.

ووفقًا لـ “سبورت” فإن إدارة مدريد لن ترد على هذا الطلب، ولا تنوي تقديم المميزات التي كانت ستقدمها بالصيف الماضي إذا تم التفاوض مجددًا.

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