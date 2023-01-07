صحيفة اسبانية: مبابي يتفاوض مع ريال مدريد ويشترط التوقيع مع حكيمي وهيرنانديز

2023-01-07 / 12:03
0
هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير صحافية أن مبابي يريد التفاوض مجددًا مع ريال مدريد حول الانتقال إليه بعد نهاية عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، بسبب شعوره بخيبة الأمل لعدم وفاء النادي العاصمي بالوعود التي قطعها له عند التجديد.

وبحسب تقرير ورد على صحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن مبابي فتح باب المفاوضات مجددًا مع ريال مدريد، لكنه اشترط التوقيع مع زميله بالنادي الفرنسي أشرف حكيمي وظهير ميلان ثيو هيرنانديز.

ووفقًا لـ “سبورت” فإن إدارة مدريد لن ترد على هذا الطلب، ولا تنوي تقديم المميزات التي كانت ستقدمها بالصيف الماضي إذا تم التفاوض مجددًا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كأس الخليج..التعادل السلبي يفرض نفسه بين عمان والعراق

كأس الخليج..التعادل السلبي يفرض نفسه بين عمان والعراق

2023-01-06 / 20:34
Photo of مانشستر يونايتد يتعاقد مع حارس جديد

مانشستر يونايتد يتعاقد مع حارس جديد

2023-01-06 / 18:35
Photo of التونسية “أنس جابر” إلى المربع الذهبي في أديلايد للتنس

التونسية “أنس جابر” إلى المربع الذهبي في أديلايد للتنس

2023-01-06 / 18:06
Photo of بايرن ميونخ: نصير مزراوي يعاني من تبعات إصابته بكورونا

بايرن ميونخ: نصير مزراوي يعاني من تبعات إصابته بكورونا

2023-01-06 / 14:48
Photo of يوم 13 يناير.. هل ستسمح الجزائر لرئيسي الفيفا و الكاف بالتنقل مباشرة من المغرب للجزائر؟

يوم 13 يناير.. هل ستسمح الجزائر لرئيسي الفيفا و…

2023-01-06 / 13:02
Photo of عطل كهربائي يؤجل الظهور الأول لرونالدو مع النصر السعودي

عطل كهربائي يؤجل الظهور الأول لرونالدو مع النصر السعودي

2023-01-06 / 10:50
Photo of مباراة الجيش وسوالم ..ضبط أسلحة بيضاء وتوقيف العشرات

مباراة الجيش وسوالم ..ضبط أسلحة بيضاء وتوقيف العشرات

2023-01-05 / 22:35
Photo of تعيين الفرنسي-المغربي عبد العزيز بوحزاما مدربا لنادي أنجيه

تعيين الفرنسي-المغربي عبد العزيز بوحزاما مدربا لنادي أنجيه

2023-01-05 / 20:46
Photo of “الفيفا” تعلن موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023

“الفيفا” تعلن موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023

2023-01-05 / 20:26
Photo of “الفيفا” يحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية

“الفيفا” يحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية

2023-01-05 / 13:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق