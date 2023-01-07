“عملية جراحية” تنهي حياة نجل الفنان جورج وسوف

هبة بريس

توفي وديع نجل الفنان السوري، جورج وسوف، بعد خضوعه لعملية جراحية لتصغير المعدة.

وأكد الإعلامي نيشان، عبر حسابه في إنستغرام خبر الوفاة، مدونا: “الله يصبر قلب أبو وديع.. الله يرحم وديع جورج وسوف.. إرحم يا رب”.

ويرتبط اسم نجل الفنان بشكل موثوق بجورج وسوف الذي يعرف باسم “أبو وديع”.

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