“عملية جراحية” تنهي حياة نجل الفنان جورج وسوف

2023-01-07 / 09:20
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هبة بريس

توفي وديع نجل الفنان السوري، جورج وسوف، بعد خضوعه لعملية جراحية لتصغير المعدة.

وأكد الإعلامي نيشان، عبر حسابه في إنستغرام خبر الوفاة، مدونا: “الله يصبر قلب أبو وديع.. الله يرحم وديع جورج وسوف.. إرحم يا رب”.

ويرتبط اسم نجل الفنان بشكل موثوق بجورج وسوف الذي يعرف باسم “أبو وديع”.

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