“عملية جراحية” تنهي حياة نجل الفنان جورج وسوف
هبة بريس
توفي وديع نجل الفنان السوري، جورج وسوف، بعد خضوعه لعملية جراحية لتصغير المعدة.
وأكد الإعلامي نيشان، عبر حسابه في إنستغرام خبر الوفاة، مدونا: “الله يصبر قلب أبو وديع.. الله يرحم وديع جورج وسوف.. إرحم يا رب”.
ويرتبط اسم نجل الفنان بشكل موثوق بجورج وسوف الذي يعرف باسم “أبو وديع”.
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7 تعليقات
ربي السلامة
اللهم استرنا يارب
الحمد لله على نعمة الصحة
الحمد لله رب العالمين
هذا الفنان رائع
اللهم اغفر له و ارحمه
اللهم أعز المسلمين والمسلمات