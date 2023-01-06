“نابولي يقدم عرضا لضم النجم المغربي أوناحي

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم تقدم بعرض رسمي لنادي أنجيه من أجل ضم الدولي المغربي عز الدين أوناحي.

وأكد الإعلامي الإيطالي، جيانلوكا دي مارزيو، أن نابولي قدّم عرضه الأول للتعاقد مع أوناحي مقابل 15 مليون يورو، مع سماحه ببقاء اللاعب في ناديه الحالي، أنجيه، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن المدير الرياضي لنابولي، ديفيد جيونتولي، التقى بممثلي أوناحي ونادي أنجيه على هامش المباراة التي خسرها فريقه ضد الإنتر في الدوري الإيطالي.

وتتنافس أندية عديدة على حسم صفقة أوناحي، أبرزها نابولي الإيطالي وليستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي.

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