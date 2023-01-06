بنك المغرب..الشبابيك البنكية تتجاوز 5800 شباك

هبة بريس _ و م ع

أفاد بنك المغرب بأن عدد الشبابيك البنكية بالمغرب بلغ 5808 شبابيك عند متم يونيو 2022، مقابل 5880 شباكا عند متم دجنبر 2021.

وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة، بالنظام البنكي أن عدد السكان لكل شباك بلغ بذلك 6283 برسم الشهور الستة الأولى من سنة 2022، مقابل 6176 عند متم 2021.

وفي ما يتعلق ببنية النظام البنكي، أشار بنك المغرب إلى توفر إجمالي 89 مؤسسة ائتمان وما يماثلها، من بينها 24 بنكا (مع 5 بنوك تشاركية و3 نوافذ تشاركية)، و28 شركة للتمويل و6 بنوك حرة، و11 جمعية للقروض الصغرى و18 مؤسسة أداء.

وبخصوص تركيز البنوك حسب حالة المساهمين، لفتت معطيات بنك المغرب إلى هيمنة البنوك ذات الرأسمال المغربي الخاص في غالبيته. وتستحوذ هذه الأخيرة على 53,4 في المئة من الشبابيك و63,2 في المئة من الأصول و64,4 في المئة من الودائع و60,6 في المئة من القروض.

من جهة أخرى، يتضح من خلال تحليل بنية الودائع هيمنة الحسابات الدائنة تحت الطلب التي تمثل 68,6 في المئة، متبوعة بحسابات الادخار (16,3 في المئة) والودائع لأجل (12,2 في المئة).

وفي ما يتعلق بالنشاط والمردودية، أورد بنك المغرب حصيلة إجمالية قدرها 1631 مليار درهم بارتفاع نسبته 5,8 في المئة مقارنة بيونيو 2021، وتراكم لودائع الزبناء قدره 1081 مليار درهم (زائد 4,6 في المئة) وناتج بنكي صافي قدره 27,8 مليار درهم.

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