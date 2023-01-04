مع متم 2022.. انخفاض مبيعات الإسمنت بنسبة 10,65%

هبة بريس

أفادت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بأن مبيعات الإسمنت تجاوزت 12,48 مليون طن عند متم دجنبر 2022، بانخفاض نسبته 10,65 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الجمعية أن الشحنات الموجهة لقطاعي “التوزيع” و”الخرسانة الجاهزة”، بلغت، على التوالي، 7 ملايين و755 ألف و314 أطنان (ناقص 14,75 في المائة) ومليونين و455 ألف و609 أطنان (زائد 0,27 في المائة).

من جهتها، بلغت مبيعات فئات “الجاهزة”، و”البناء” و”البنية التحتية”، على التوالي 1 طن و146 ألف و78 طنا (ناقص 8,25 بالمائة)، و537 ألف و87 طنا (ناقص 12,73 بالمائة)، و592 ألف و648 طن (زائد 5,11 بالمائة).

وخلال شهر دجنبر 2022 وحده، انخفضت مبيعات الإسمنت بنسبة 24,95 في المائة إلى 942 ألفا و317 أطنان.

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