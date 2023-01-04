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ودائع الأسر المغربية بالبنوك ترتفع إلى 811,8 مليار درهم

2023-01-04 / 15:09
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هبة بريس

أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك سجلت، عند متم نونبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 5,1 في المئة لتصل إلى 1.099 مليار درهم.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 811,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 5,5 في المئة، من بينها 195,6 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,8 في المئة لتصل إلى 182,2 مليار درهم عند متم نونبر.

وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس شهري، بـ33 نقطة أساس إلى 2,41 في المئة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بـ 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المئة.

وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المئة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

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