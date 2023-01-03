“مخالفات السير” تضخ في ميزانية الدولة أكثر من 6 ملايير سنتيم

2023-01-03 / 18:36
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هبة بريس _ الرباط

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 2056 آخرون بجروح، إصابات 81 منهم بليغة، في 1570 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 26 دجنبر الماضي، إلى فاتح يناير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 35 ألفا و308 مخالفات، وإنجاز 6 آلاف و268 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 29 ألفا و40 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين ‏و281 ألفا و150 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و658 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و268 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 245 مركبة.

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