بعد الضجة الأخيرة.. اللاعب بوخلال يستغل عطلة رأس السنة للقيام بعمرة

هبة بريس ـ رياضة

نشرت صفحة ENDM المتخصصة في متابعة أخبار لاعبي المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم صورة للاعب زكرياء بوخلال بعد تأديته مناسك العمرة، مرفقة إياها بعبارة “تقبل الله منك يا أبو خلال”.

كما نشر ذات اللاعب عبر خاصية “سطوري” بصفحته الرسمية صورا لتواجده بمكة المكرمة، حيث استغل عطلة نهاية رأس السنة و الإجازة القصيرة التي منحها له فريقه للسفر للديار العربية السعودية و تأدية العمرة.

صورة بوخلال الحديثة و هو حليق الرأس بعد تأديته المناسك الخاصة بالعمرة، نالت إعجاب المغاربة الذين تفاعلوا مع “اللوك” الجديد لأسد الأطلس، خاصة أنها تأتي أياما فقط بعد الضجة الفارغة التي حاولت بعض الجهات إثارتها بخصوص اللاعب المغربي الذي ساهم رفقة كتيبة الركراكي في إسعاد المغاربة، ملكا و شعبا.

و علق العديد من المتتبعين على الصورة الخاصة بالنجم زكرياء ابو خلال بعبارة” تقبل الله أيها الأسد”، فيما اعتبرها البعض خير رد على هواة الصيد في الماء العكر و حساد و أعداء النجاح، مؤكدين أن بوخلال فخر هذا الوطن و نموذج على شباب الوطن الاقتداء به.

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