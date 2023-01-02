السكوري: %70 من المستفيدين من برنامج أوراش لا يملكون شواهد أو دبلومات

هبة بريس _ الرباط

أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن 70 في المائة من المستفيدين من برنامج أوراش لا يملكون أي شهادات أو دبلومات.

وأضاف السكوري، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “معضلة البطالة”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن حوالي 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج ينحدرون من الوسط القروي، وأكثر من 25 في المائة من النساء، لافتا إلى أن الوزارة تبحث سبل إطلاق برنامج جديد يستهدف الأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات، وذلك في ظل النجاح الكبير الذي عرفه برنامج “أوراش”.

وأبرز أن 30 ألفا من أصل 100 ألف من المستفيدين تلقوا تكوينا يتيح لهم الحصول على تكوينات إضافية وبالتالي الولوج إلى سوق الشغل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقييم برنامج “أوراش” ورصد المحاور التي تحتاج إلى التطوير، لاسيما فيما يتعلق بالتشغيل النوعي والتكوين.

وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الحكومي أن الجولات الجهوية والتواصلية مع الولاة والعمال ورؤساء الجهات والمنتخبين أفضت إلى قناعة مفادها “عدم إمكانية الاستمرار في التشغيل على المستوى المركزي”، مشددا على ضرورة إحداث برامج جهوية فعالة للتشغيل “تتماشى مع توجيهات الملك محمد السادس بخصوص الجهوية المتقدمة”.

وفي جوابه على سؤال آخر حول وضعية حراس الأمن الخاص العاملين بشركات المناولة، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أفاد السكوري بأن 328 شركة خضعت للتفتيش في إطار مدونة الشغل، مشيرا إلى أنه تم توجيه 48 ألف ملاحظة، منها 18 ألف ملاحظة تتعلق بالتشغيل و18 ألفا أخرى تتعلق بالأجر، و2500 تتعلق بالصحة والسلامة.

وأكد أن الوزارة ستعمل مع ممثلي هذه الفئة من المستخدمين على إدخال التحسينات اللازمة وإدماجها في مدونة الشغل.

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