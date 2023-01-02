محمد الصديقي

أراضي الجموع.. الصديقي: “نشتغل على مشاريع مع وزارة الداخلية”

2023-01-02 / 16:35
0
هبة بريس - الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، محمد الصديقي، أن أهداف استراتيجية الجيل الأخضر التي أطلقها الملك هي تنزيلا للتوجيهات الملكية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أنه فيما يخص أراضي الجموع ف”الوزارة تشتغل مع الإخوان فوازارة الداخلية”.

وحسب المناطق، يضيف الوزير بالقول “حنا بدينا فالمشاريع ولحد الآن وصلنا لعدة مشاريع تدخل في اطار الفلاحة التضامنية وهنا مشاريع يحملها ذوي الحقوق.”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصديقي: 270 جماعة قروية استفادت من التحفيظ الجماعي المجاني

الصديقي: 270 جماعة قروية استفادت من التحفيظ الجماعي المجاني

2023-01-02 / 17:00
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة

2023-01-02 / 16:39
Photo of وزير الفلاحة: نجحنا في تغطية الحاجيات الغذائية وطنيا

وزير الفلاحة: نجحنا في تغطية الحاجيات الغذائية وطنيا

2023-01-02 / 16:17
Photo of الرصاص يلعلع بصفرو لإيقاف شخص اعتدى على مواطنين

الرصاص يلعلع بصفرو لإيقاف شخص اعتدى على مواطنين

2023-01-02 / 15:57
Photo of مديرية الأدوية والصيدلة تعقد لقاءً تشاورياً مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة

مديرية الأدوية والصيدلة تعقد لقاءً تشاورياً مع المجلس الوطني…

2023-01-02 / 15:22
Photo of حمضي: التدابير التي اتخذها المغرب تجاه مسافري الصين “احترازية”

حمضي: التدابير التي اتخذها المغرب تجاه مسافري الصين “احترازية”

2023-01-02 / 14:41
Photo of التنسيقيات التعليمية تعلن عن إضراب وطني يومي 2 و 3 يناير الجاري

التنسيقيات التعليمية تعلن عن إضراب وطني يومي 2 و…

2023-01-02 / 13:22
Photo of أولاد التايمة : شبهات تخيم على صفقات سمسرة كراء مرافق عمومية

أولاد التايمة : شبهات تخيم على صفقات سمسرة كراء…

2023-01-02 / 12:41
Photo of طقس الإثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2023-01-02 / 09:09
Photo of ترقية والي أمن طنجة بالنيابة من رتبة عميد اقليمي الى مراقب عام

ترقية والي أمن طنجة بالنيابة من رتبة عميد اقليمي…

2023-01-01 / 21:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق