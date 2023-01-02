أراضي الجموع.. الصديقي: “نشتغل على مشاريع مع وزارة الداخلية”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، محمد الصديقي، أن أهداف استراتيجية الجيل الأخضر التي أطلقها الملك هي تنزيلا للتوجيهات الملكية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أنه فيما يخص أراضي الجموع ف”الوزارة تشتغل مع الإخوان فوازارة الداخلية”.

وحسب المناطق، يضيف الوزير بالقول “حنا بدينا فالمشاريع ولحد الآن وصلنا لعدة مشاريع تدخل في اطار الفلاحة التضامنية وهنا مشاريع يحملها ذوي الحقوق.”

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