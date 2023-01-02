التنسيقيات التعليمية تعلن عن إضراب وطني يومي 2 و 3 يناير الجاري

2023-01-02 / 13:22
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين خارج السلم والتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التقاعد والتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 واللجنة الوطنية لضحايا النظامين 85-03 عن خوض أشكال نضالية مع بداية سنة 2023.

التنسيقيات المذكورة دعت في بلاغ مشترك لها، كافة الشغيلة التعليمية إلى الانخراط في الإضراب الوطني المزمع تنظيمه 2 و3 يناير 2023، مع مقاطعة تسليم أوراق الفروض للإدارة.

كما أعلنت عن مقاطعة تسليم النقط للإدارة في شبكات التفريغ (أوراق التنقيط)، مع مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به (مسك النقط، مسك الغياب، التوجيه..)، بالإضافة إلى مقاطعة مهام المواكبة والأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب والتكوينات المتعلقة بهما.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أولاد التايمة : شبهات تخيم على صفقات سمسرة كراء مرافق عمومية

أولاد التايمة : شبهات تخيم على صفقات سمسرة كراء…

2023-01-02 / 12:41
Photo of طقس الإثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2023-01-02 / 09:09
Photo of ترقية والي أمن طنجة بالنيابة من رتبة عميد اقليمي الى مراقب عام

ترقية والي أمن طنجة بالنيابة من رتبة عميد اقليمي…

2023-01-01 / 21:40
Photo of سكتة قلبية تنهي حياة القنصل العام الحالي ل” ألميرية” بعد بضعة شهور من تعيينه

سكتة قلبية تنهي حياة القنصل العام الحالي ل” ألميرية”…

2023-01-01 / 19:58
Photo of فيدرالية اليسار تسائل وزير الفلاحة عن مصير 17 مليار مخصصة لاستصلاح أراضي زراعية

فيدرالية اليسار تسائل وزير الفلاحة عن مصير 17 مليار…

2023-01-01 / 19:54
Photo of قبل الشروع في الانتاج..لقاءات تحسيسية مع فلاحي المناطق المعنية بزراعة “القنب الهندي “

قبل الشروع في الانتاج..لقاءات تحسيسية مع فلاحي المناطق المعنية…

2023-01-01 / 18:48
Photo of شفشاون ..سكتة قلبية تنهي حياة شاب خلال مباراة لكرة القدم

شفشاون ..سكتة قلبية تنهي حياة شاب خلال مباراة لكرة…

2023-01-01 / 18:35
Photo of رغم التعزيزات الأمنية..عشرات المغاربة يحاولون التسلل الى مليلية المحتلة ليلة “البوناني “

رغم التعزيزات الأمنية..عشرات المغاربة يحاولون التسلل الى مليلية المحتلة…

2023-01-01 / 18:23
Photo of “9400” من موظفي الشرطة يستفيدون من الترقية

“9400” من موظفي الشرطة يستفيدون من الترقية

2023-01-01 / 17:03
Photo of كوفيد-19 .. تسجيل 15 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

كوفيد-19 .. تسجيل 15 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة…

2023-01-01 / 15:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق