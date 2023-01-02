مدرب بلجيكا: مباراة المغرب سبب رحيلي وستظل تطاردني لوقت طويل

2023-01-02 / 09:30
1
هبة بريس - وكالات

كشف روبرتو مارتينيز المدير الفني المستقيل للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، سبب رحيله عن الفريق.

وقال المدرب الاسباني في حوار حديث له: إنها المباراة أمام المنتخب المغربي التي ستظل تطاردني لوقت طويل. لم نكن في حالتنا. نفس الأمر بعض الشيء في مباراة كندا. لم نكن في حالتنا للفوز بالمباراتين.

وأضاف: أمام كرواتيا، كان الأمر مختلفا. على الأرجح كنا الفريق الأكثر صنعا للفرص أمام الكروات. لا يمكنك أن تجد خبير فني أو خططي يمكنه شرح لماذا لم نسجل في النصف ساعة الأخيرة. مسألة ميليميترات.

وأردف: قلت للمجموعة عقب الهزيمة أمام المغرب أنني سأتوقف بعد كأس العالم في قطر، بطريقة ما، الكل كان يعلم أن المباراة أمام كرواتيا ستكون الأخيرة. كنت سأود قول الوداع يوم 19 ديسمبر (اليوم التالي للمباراة النهائية).

وأكد: ازدادت أهمية الأخبار المزيفة. عندما كتبت (ليكيب) أن يان فيرتونجن وإدين هازارد تشاجرا، المجموعة كان لديها انطباعا بأن كل وسائل الإعلام تقفز على المعلومة، لذلك، قررنا أن نبعد أنفسنا عن العالم الخارجي. الكل كان يريد أن يظهر هذه المجموعة قوية. ومنذ تلك اللحظة، رأيت فريقا آخر. جعلنا هذا أقوى. كم هي نسبة صحة ما كتبته ليكيب؟ صفر، لا يوجد شيء على الإطلاق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صبري و الكزاز و البرينسي.. الكاف تختار ثلاث حكام مغاربة لمباريات “الشان” بالجزائر

صبري و الكزاز و البرينسي.. الكاف تختار ثلاث حكام…

2023-01-02 / 12:15
Photo of الاتحاد الليبي يهدد بالانسحاب من كأس أفريقيا للمحليين بالجزائر

الاتحاد الليبي يهدد بالانسحاب من كأس أفريقيا للمحليين بالجزائر

2023-01-02 / 11:56
Photo of العصبة الاحترافية تفرج عن برنامج الجولة الحادية عشر من البطولة الوطنية

العصبة الاحترافية تفرج عن برنامج الجولة الحادية عشر من…

2023-01-02 / 11:16
Photo of أنجي يكرم الثنائي المغربي المتألق أوناحي وبوفال

أنجي يكرم الثنائي المغربي المتألق أوناحي وبوفال

2023-01-01 / 21:12
Photo of أستون فيلا يصعق مضيفه توتنهام بثنائية نظيفة في البريميرليغ

أستون فيلا يصعق مضيفه توتنهام بثنائية نظيفة في البريميرليغ

2023-01-01 / 17:39
Photo of والدة بيليه لا تعلم بوفاته

والدة بيليه لا تعلم بوفاته

2023-01-01 / 15:21
Photo of فتح تحقيق مع داني ألفيس في إسبانيا..

فتح تحقيق مع داني ألفيس في إسبانيا..

2023-01-01 / 14:53
Photo of اللجنة المركزية للتأديب تصدر عقوبات في حق أندية

اللجنة المركزية للتأديب تصدر عقوبات في حق أندية

2023-01-01 / 14:42
Photo of إسبانيول يفرض التعادل على مستضيفه برشلونة

إسبانيول يفرض التعادل على مستضيفه برشلونة

2023-01-01 / 11:10
Photo of قمصان رونالدو نفدت في ساعة واحدة بالسعودية.. وهذا ثمنها

قمصان رونالدو نفدت في ساعة واحدة بالسعودية.. وهذا ثمنها

2023-01-01 / 09:14

تعليق واحد

  1. بكل بساطة لو كنت تتحلى بروح رياضية لما وضعت نفسك في هذا المأزق المشكل فيك لانك استهنت بالفريق الوطني وهذا بسبب العجرفة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق