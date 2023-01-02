مدرب بلجيكا: مباراة المغرب سبب رحيلي وستظل تطاردني لوقت طويل

هبة بريس - وكالات

كشف روبرتو مارتينيز المدير الفني المستقيل للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، سبب رحيله عن الفريق.

وقال المدرب الاسباني في حوار حديث له: إنها المباراة أمام المنتخب المغربي التي ستظل تطاردني لوقت طويل. لم نكن في حالتنا. نفس الأمر بعض الشيء في مباراة كندا. لم نكن في حالتنا للفوز بالمباراتين.

وأضاف: أمام كرواتيا، كان الأمر مختلفا. على الأرجح كنا الفريق الأكثر صنعا للفرص أمام الكروات. لا يمكنك أن تجد خبير فني أو خططي يمكنه شرح لماذا لم نسجل في النصف ساعة الأخيرة. مسألة ميليميترات.

وأردف: قلت للمجموعة عقب الهزيمة أمام المغرب أنني سأتوقف بعد كأس العالم في قطر، بطريقة ما، الكل كان يعلم أن المباراة أمام كرواتيا ستكون الأخيرة. كنت سأود قول الوداع يوم 19 ديسمبر (اليوم التالي للمباراة النهائية).

وأكد: ازدادت أهمية الأخبار المزيفة. عندما كتبت (ليكيب) أن يان فيرتونجن وإدين هازارد تشاجرا، المجموعة كان لديها انطباعا بأن كل وسائل الإعلام تقفز على المعلومة، لذلك، قررنا أن نبعد أنفسنا عن العالم الخارجي. الكل كان يريد أن يظهر هذه المجموعة قوية. ومنذ تلك اللحظة، رأيت فريقا آخر. جعلنا هذا أقوى. كم هي نسبة صحة ما كتبته ليكيب؟ صفر، لا يوجد شيء على الإطلاق.

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