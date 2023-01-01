سكتة قلبية تنهي حياة القنصل العام الحالي ل” ألميرية” بعد بضعة شهور من تعيينه

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

خلفت وفاة القنصل العام ل” ألميرية” المرحوم ” كمال الحوضي” صدمة كبيرة وسط أقاربه وزملائه يوم أمس السبت الذي يوافق 31 دجنبر من سنة 2022 إثر سكتة قلبية مفاجئة.

ووفق مصادر “هبة بريس” كان الراحل لا يعاني من أمراض مزمنة ولا مضاعفات صحية، حيث كان يمارس مهامه كما العادة لتفاجئ زوجته عند إيقاظه صباحا بأنه إلتحق بالرفيق الأعلى دون سابق إنذار.

وخلصت التقارير الطبية التي أحريت من طرف السلطات الصحية بعد ذلك أن سبب الوفاة يعود إلى سكتة قلبية مفاجئة يمكن أن تصيب أي إنسان في كل وقت وحين.

وشغل الراحل ” كمال الحوضي” عدة مناصب رسمية في وزارة الخارجية قبل أن يتم تعيينه قنصلا عاما ب” ألميرية” قادما إليها من سفارة المملكة المغربية بمدريد، وكان مشوار الراحل غنيا بالإنجازات الديبلوماسية لصالح الوطن نجمل أهمها في عطائاته المشهود لها في دولة المكسيك ومنصب القائم بالأعمال في سفارة ” بوينوس أيريس” بالعاصمة الأرجنتينية، ليلتحق بعدها إلى دولة البرتغال جنبا إلى السفيرة “كريمة بنيعيش” التي عينت بعد ذلك سفيرة لجلالة الملك بمدريد حيث كان الفقيد ضمن الطاقم الديبلوماسي الذي رافق الأخيرة إلى العاصمة الإسبانية قبل تعيينه في منصب قنصل عام ب” ألميرية”.

واستحضر العديد من زملاء الراحل ” كمال الحوضي” خلال إتصال ب” هبة بريس” حسه الإنساني المميز وتفانيه في خدمة المهاجرين المغاربة والوطن في كل المناصب التي شغلها، معبرين في نفس الوقت عن حزنهم الشديد في فقدان زميل تعددت مناقبه وأخلاقه الحميدة التي يشهد بها الجميع سواء داخل الوزارة أو في الثمتيليات الديبلوماسية التي بصم فيها على مشوار حافل ومتميز.

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