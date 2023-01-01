إيطاليا.. إصابة 180 شخصا بسبب الألعاب النارية

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية إصابة 180 شخصا بسبب الألعاب النارية التي تم إطلاقها احتفالا بالعام الجديد، تم نقل 48 منهم إلى المستشفى.

وتم تسجيل أكثر عدد من الحوادث الخطيرة في المناطق الجنوبية من البلاد، حيث عادة ما يكون نطاق الاحتفالات أوسع. وأصيب 16 شخصا في نابولي وحولها، بينهم طفلان أصيبوا بجروح في العيون.

وقام رجال الإطفاء الإيطاليون في ليلة رأس السنة الجديدة بـ646 عملية إطفاء للحرائق التي نشأت نتيجة الاحتفالات بمناسبة حلول السنة الجديدة

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