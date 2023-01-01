إيطاليا.. إصابة 180 شخصا بسبب الألعاب النارية

2023-01-01 / 16:56
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية إصابة 180 شخصا بسبب الألعاب النارية التي تم إطلاقها احتفالا بالعام الجديد، تم نقل 48 منهم إلى المستشفى.

وتم تسجيل أكثر عدد من الحوادث الخطيرة في المناطق الجنوبية من البلاد، حيث عادة ما يكون نطاق الاحتفالات أوسع. وأصيب 16 شخصا في نابولي وحولها، بينهم طفلان أصيبوا بجروح في العيون.

وقام رجال الإطفاء الإيطاليون في ليلة رأس السنة الجديدة بـ646 عملية إطفاء للحرائق التي نشأت نتيجة الاحتفالات بمناسبة حلول السنة الجديدة

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توقيف مسلح بسكين وعبوة ناسفة حاول اقتحام حفل تنصيب الرئيس البرازيلي

توقيف مسلح بسكين وعبوة ناسفة حاول اقتحام حفل تنصيب…

2023-01-01 / 19:01
Photo of وصول أكثر من 45 ألف مهاجر غير شرعي إلى السواحل البريطانية عبر المانش في 2022

وصول أكثر من 45 ألف مهاجر غير شرعي إلى…

2023-01-01 / 18:26
Photo of الشرطة الألمانية تطالب بحظر استخدام الألعاب النارية

الشرطة الألمانية تطالب بحظر استخدام الألعاب النارية

2023-01-01 / 16:29
Photo of سلطات تونس تعتقل كويتيا.. نظّم مسابقة قرآن كريم للأطفال

سلطات تونس تعتقل كويتيا.. نظّم مسابقة قرآن كريم للأطفال

2023-01-01 / 16:06
Photo of ليبيا : انتشال 18 ج__ثة من مقبرة جماعية في سرت

ليبيا : انتشال 18 ج__ثة من مقبرة جماعية في…

2023-01-01 / 15:31
Photo of “دا سيلفا” يؤدي اليمين رئيسا للبرازيل

“دا سيلفا” يؤدي اليمين رئيسا للبرازيل

2023-01-01 / 13:17
Photo of إصابة طائرتين في مطار بيروت بطلقات نار عشوائية

إصابة طائرتين في مطار بيروت بطلقات نار عشوائية

2023-01-01 / 12:48
Photo of قت__لى في تدافع ليلة البوناني بأوغندا

قت__لى في تدافع ليلة البوناني بأوغندا

2023-01-01 / 11:02
Photo of على هامش احتجاجات وسط إيران.. مقتل عنصر من قوات الأمن

على هامش احتجاجات وسط إيران.. مقتل عنصر من قوات…

2023-01-01 / 10:24
Photo of العالم يستقبل العام الجديد بالاحتفالات دون قيود الجائحة (شاهد)

العالم يستقبل العام الجديد بالاحتفالات دون قيود الجائحة (شاهد)

2023-01-01 / 10:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق