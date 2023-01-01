برلماني ..الاعتراف بالمكون الثقافي الأمازيغي يدخل حيز التنفيذ

هبة بريس _ الرباط

مع اقتراب رأس السنة الأمازيغية 13 يناير/ كانون، عادت للواجهة مرة أخرى المطالب بتفعيل الطابع الأمازيغي، بالتوازي مع تصريحات حكومية إيجابية بشأن الأمر.

وقال القيادي بحزب التقدم والاشتراكية والبرلماني المغربي السابق جمال بنشقرون، إن تصريحات الوزير المنتدب مصطفى بيتاس، تأتي في إطار السياق العام الذي المرتبط بتفعيل مضامين القانون الذي جرى التصويت عليه في وقت سابق ونشر بالجريدة الرسمية، والمتعلق بدسترة اللغة الأمازيغية.

وتطالب العديد من الأحزاب المغربية بضرورة تنزيل النص الدستوري وتفعيل الأمازيغية في جميع مناحي الحياة بالمغرب.

وفي الإطار أضاف البرلماني والحزبي المغربي بنشقرون “، أن ترسيم اللغة الأمازيغية في مناحي الحياة العامة المغربية والاعتراف بالمكون الثقافي الأمازيغي لعموم المغارب بالمساواة مع اللغة العربية يدخل نطاق التنفيذ في الوقت الراهن.

وأوضح أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية تشكل رمزية كبيرة للمغاربة في الموروث الثقافي المغاربي، وأن الجميع يطالب بأن يكون عطلة رسمية ويوما وطنيا وتخليد رأس السنة الأمازيغية.

وأشار إلى حزب التقدم والاشتراكية في المغرب كان من الأحزاب السباقة في الدفاع عن رأس السنة الأمازيغية وتخليده.

وأشار إلى ضرورة تجاوز العقبات التي حالت دون تفعيل الأمازيغية ومنها تدريس اللغة الأمازيغية، والذي يتطلب الموارد البشرية القادرة على القيام بالعملية والتي تتطلب التأهيل من قبل الدولة.

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