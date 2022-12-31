قيس سعيد

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ شهرًا إضافيًا

2022-12-31 / 17:22
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد عن قراره بمد حالة الطوارئ في البلد لمدة “شهرًا”.

فيما خرج تصريح عن سعيد، أعلن من خلاله: “أشدد على ضرورة توفير احتياجات المواطنين، التحدي الاقتصادي والاجتماعي هو الأهم، غلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وافتعال الأزمات لا يمكن أن يستمر”، وفق ما ورد عن قناة العربية.

كما أفادت مصادر عن الرئاسة التونسية، أنه تم إعلان أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت، سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء في البلاد، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

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