إيطاليا.. إرتفاع كبير بتدفقات المهاجرين منذ بداية العام
تدفقات المهاجرين

انطلق من ميرلفت.. غرق قارب ومصرع 13 مهاجرا بسواحل الكناري

2022-12-31 / 16:51
0
هبة بريس - وكالات

لقي 13 مغربيا مصرعهم بعد غرق قاربهم قبالة الساحل الجنوبي للبلاد أثناء محاولتهم الوصول لجزر الكناري الإسبانية.

ونقلت “فرانس برس”، اليوم السبت، أن 45 مسافرا على متن القارب كانوا يحاولون الوصول لمدينة لاس بالماس الرئيسية بالجزر.

وبعد 10 دقائق من انطلاق القارب بالقرب من مدينة ميرلفت، اصطدم بصخرة وغرق يوم الجمعة.

وتم إنقاذ 24 شخصا، من بينهم قاصر من المياه، بينما تم انتشال 13 جثة من بينها جثمان امرأة.

هذا وما زال هناك 8 أشخاص في عداد المفقودين.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المتعاقدون يدشنون السنة الجديدة باضراب وطني ليومين

المتعاقدون يدشنون السنة الجديدة باضراب وطني ليومين

2022-12-31 / 21:30
Photo of الدرك بسطات يستنفر عناصره ليلة البُوناني” فيديو”

الدرك بسطات يستنفر عناصره ليلة البُوناني” فيديو”

2022-12-31 / 21:04
Photo of الوكيل العام باستئنافية الجديدة يتلقى شكاية بتعرض معتقل سابق ل”الاعتقال التعسفي”

الوكيل العام باستئنافية الجديدة يتلقى شكاية بتعرض معتقل سابق…

2022-12-31 / 20:44
Photo of بمناسبة السنة الميلادية الجديدة ..الملك محمد السادس يتبادل التهاني مع قادة الدول والحكومات

بمناسبة السنة الميلادية الجديدة ..الملك محمد السادس يتبادل التهاني…

2022-12-31 / 20:29
Photo of (عاجل) بسبب كورونا ..المغرب يغلق مطاراته في وجه القادمين من الصين

(عاجل) بسبب كورونا ..المغرب يغلق مطاراته في وجه القادمين…

2022-12-31 / 19:44
Photo of البيضاء ..ترتيبات أمنية ووسائل مادية ولوجستية لحماية المواطنين بمناسبة رأس السنة الميلادية

البيضاء ..ترتيبات أمنية ووسائل مادية ولوجستية لحماية المواطنين بمناسبة…

2022-12-31 / 19:16
Photo of فعاليات أمازيغية تضغط بخطوة رمزية لإقرار رأس السنة الأمازيغية

فعاليات أمازيغية تضغط بخطوة رمزية لإقرار رأس السنة الأمازيغية

2022-12-31 / 19:05
Photo of استعدادات أمنية لمواكبة احتفالات رأس السنة الميلادية بطنجة ( صور + فيديو)

استعدادات أمنية لمواكبة احتفالات رأس السنة الميلادية بطنجة (…

2022-12-31 / 19:00
Photo of وكالة بيت مال القدس الشريف.. تنفيذ مشروعات في القدس بقيمة 3.2 مليون دولار أمريكي

وكالة بيت مال القدس الشريف.. تنفيذ مشروعات في القدس…

2022-12-31 / 17:25
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 47 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 47 إصابة جديدة

2022-12-31 / 16:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق