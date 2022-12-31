انطلق من ميرلفت.. غرق قارب ومصرع 13 مهاجرا بسواحل الكناري

هبة بريس - وكالات

لقي 13 مغربيا مصرعهم بعد غرق قاربهم قبالة الساحل الجنوبي للبلاد أثناء محاولتهم الوصول لجزر الكناري الإسبانية.

ونقلت “فرانس برس”، اليوم السبت، أن 45 مسافرا على متن القارب كانوا يحاولون الوصول لمدينة لاس بالماس الرئيسية بالجزر.

وبعد 10 دقائق من انطلاق القارب بالقرب من مدينة ميرلفت، اصطدم بصخرة وغرق يوم الجمعة.

وتم إنقاذ 24 شخصا، من بينهم قاصر من المياه، بينما تم انتشال 13 جثة من بينها جثمان امرأة.

هذا وما زال هناك 8 أشخاص في عداد المفقودين.

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