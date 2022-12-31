الناظور .. جمارك باب مليلية تفشل في محاولة تهريب 67 كلغ من المخدرات

2022-12-31 / 12:55
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هبة بريس : وجدة

افشلت عناصر الجمارك بباب مليلية، ليلة أمس الجمعة 30 دجنبر الجاري، من محاولة تهريب كمية من مخدر “الشيرا”.

وأفاد مصدر مطلعة، بأن عناصر الجمارك تمكنت من حجز ما يقارب 67 كيلوغرام من “الشيرا” على متن سيارة خفيفة يقودها شخص من جنسية إسبانية،كانت مخبأة بإحكام بأرضية السيارة المذكورة والتي تحمل كذلك لوحة ترقيم إسبانية.

وحسب نفس المصدر، فإن المشتبه فيه تمت إحالته على مصالح الشرطة القضائية بمدينة الناظور،بغية استكمال عملية البحث وتقديمه للعدالة.

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