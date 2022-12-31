الإعلان عن بيع ممتلكات مسيري شركة “لاسامير”

هبة بريس

أعلنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عن عقد جلسة لبيع ممتلكات مسيري شركة لاسامير في المزاد العلني.

وقررت المحكمة، البيع القضائي لحصة المسيرين في شركة بريطانيك اوطيل المالكة لفندق امفتريت وقصر المؤتمرات بالصخيرات.

ويأتي هذا القرار، في إطار التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة سامير لصناعات تكرير البترول بالمحمدية منذ 21 مارس 2016، وبعد الحكم بتمديد التصفية القضائية, بتاريخ 5 نونبر 2018, لمسيري الشركة بسبب ارتكابهم لأخطاء في التسيير أفضت الى العسر المالي لشركة سامير وسقوطها في التصفية القضائية.

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