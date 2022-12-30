(FILES) In this file photo taken on February 08, 2012 former player Brazil's Pele acknowledges the crowd before the African Cup of Nations (CAN 2012) semi-final football match Mali vs Ivory Coast at the Stade de l'Amitie in Libreville. - Brazilian football icon Pele, widely regarded as the greatest player of all time and a three-time World Cup winner who masterminded the 'beautiful game', died on December 29, 2022 at the age of 82, after battling kidney problems and colon cancer. (Photo by Franck FIFE / AFP)

فيفا” يقرر تنكيس الأعلام في مقره حدادا على رحيل ” بيليه”

2022-12-30 / 21:53
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هبة بريس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، عن تنكيس الأعلام في مقره بمدينة زيورخ السويسرية، وذلك حدادا على رحيل الأسطورة البرازيلي بيليه.

وكان بيليه قد فارق الحياة أمس الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع سرطان القولون.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم، مقطع فيديو على حسابه في موقع “تويتر” يظهر تنكيس الأعلام في مقره بزيورخ.

الأرجنتيني دييغو مارادونا، حيث حقق الكثير من الإنجازات مع منتخب بلاده البرازيل، ويعتبر “الجوهرة السوداء” اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970).

 

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