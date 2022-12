فيفا” يقرر تنكيس الأعلام في مقره حدادا على رحيل ” بيليه”

هبة بريس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، عن تنكيس الأعلام في مقره بمدينة زيورخ السويسرية، وذلك حدادا على رحيل الأسطورة البرازيلي بيليه.

وكان بيليه قد فارق الحياة أمس الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع سرطان القولون.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم، مقطع فيديو على حسابه في موقع “تويتر” يظهر تنكيس الأعلام في مقره بزيورخ.

الأرجنتيني دييغو مارادونا، حيث حقق الكثير من الإنجازات مع منتخب بلاده البرازيل، ويعتبر “الجوهرة السوداء” اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970).

Flags at the Home of FIFA in Zurich are flying at half-mast today, as we remember the eternal king: Pelé. pic.twitter.com/2elG8s576e

— FIFA (@FIFAcom) December 30, 2022