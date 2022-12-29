(FILES) In this file photo taken on February 08, 2012 former player Brazil's Pele acknowledges the crowd before the African Cup of Nations (CAN 2012) semi-final football match Mali vs Ivory Coast at the Stade de l'Amitie in Libreville. - Brazilian football icon Pele, widely regarded as the greatest player of all time and a three-time World Cup winner who masterminded the 'beautiful game', died on December 29, 2022 at the age of 82, after battling kidney problems and colon cancer. (Photo by Franck FIFE / AFP)

وفاة “بيليه ” ..الطب يحدد الأسباب

2022-12-29 / 21:55
0
هبة بريس

أكد تقرير طبي نشرته رويترز، الخميس، أن أسطورة الكرة البرازيلي، بيليه، توفي بسبب “فشل في أعضاء جسده”.

وكان نجم الكرة يتلقى العلاج، حيث نقل إلى المستشفى في ساو باولو في 29 نوفمبر بسبب ما وصفه فريقه الطبي بإعادة تقييم علاجه الكيميائي، الذي يتلقاه منذ خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم القولون في سبتمبر 2021.

وذكر التقرير الطبي أن “بيليه توفي الساعة 3:27 مساء بالتوقيت المحلي بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها بسبب سرطان القولون”.

ويعتبر كثيرون إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، 82 عاما، أفضل لاعب كرة قدم في العالم في التاريخ.

وأعلنت ابنته، كيلي ناسيمنتو، خبر وفاته في منشور مؤثر عبر حسابها على إنستغرام، أرفقته بالقول: “نحبك بلا حدود، ارقد في سلام”.

ونشر حساب اللاعب الرسمي على إنستغرام أن “الإلهام والحب شكلا رحلة الملك بيليه الذي توفي بسلام اليوم”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رونالدو عن رحيل الملك .. “تعازي الحارة للبرازيل”

رونالدو عن رحيل الملك .. “تعازي الحارة للبرازيل”

2022-12-29 / 22:09
Photo of “نيمار” عن رحيل بيليه ..”حوّل كرة القدم إلى فن”

“نيمار” عن رحيل بيليه ..”حوّل كرة القدم إلى فن”

2022-12-29 / 21:49
Photo of ميسي يعرب عن حزنه بوفاة بيليه

ميسي يعرب عن حزنه بوفاة بيليه

2022-12-29 / 21:41
Photo of الجزائر: سنرد على طلب المغرب بتوفير رحلة مباشرة في 24 ساعة

الجزائر: سنرد على طلب المغرب بتوفير رحلة مباشرة في…

2022-12-29 / 19:58
Photo of مشاركة المغرب ب”الشان”.. لقجع: “ما طلبناه عكس ما تم الترويج له وننتظر الرد الرسمي”

مشاركة المغرب ب”الشان”.. لقجع: “ما طلبناه عكس ما تم…

2022-12-29 / 14:45
Photo of بعد اختيار طنجة لاحتضان الموندياليتو.. لجنة من الفيفا تحل بالملعب الكبير

بعد اختيار طنجة لاحتضان الموندياليتو.. لجنة من الفيفا تحل…

2022-12-29 / 13:30
Photo of سنة 2022: الرياضيون في وضعية إعاقة يتألقون قاريا ودوليا

سنة 2022: الرياضيون في وضعية إعاقة يتألقون قاريا ودوليا

2022-12-29 / 12:58
Photo of رد جزائري مرتبك على شرط المغرب للمشاركة في “الشان”

رد جزائري مرتبك على شرط المغرب للمشاركة في “الشان”

2022-12-29 / 11:40
Photo of السلطات الأمنية للمحمدية تلتمس تقديم موعد مباراة الشباب و القرش المسفيوي

السلطات الأمنية للمحمدية تلتمس تقديم موعد مباراة الشباب و…

2022-12-29 / 11:21
Photo of مبابي يخرج عن صمته ويعلق على استفزازات حارس مرمى الأرجنتين

مبابي يخرج عن صمته ويعلق على استفزازات حارس مرمى…

2022-12-29 / 10:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق