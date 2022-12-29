متخصص يستبعد رفض الجزائر شرط المغرب للمشاركة في “شان الجزائر”

لا يزال قرار الاتحاد المغربي لكرة القدم بشأن المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم التي تحتضنها الجزائر، والتي رهنها برحلة جوية مباشرة من العاصمة الرباط إلى قسنطينة، يثير جدلا واسعا وتفاعلات مختلفة في الوقت الذي لم يصدر بعد أي رد عن الاتحاد الأفريقي “كاف

الباحث المغربي المتخصص في السياسات الرياضية، منصف اليازغي، أوضح أن “شرط تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة في البطولات الأفريقية وفق دفتر تحملات الاتحاد الأفريقي يشمل الحصول على التأشيرة والنقل والإقامة في الفنادق وتوفير اللوازم الخاصة بالاستعدادات والتداريب”.

وتابع اليازغي أن “شرط المغرب للمشاركة في الشان يعكس حالة خاصة مقارنة مع باقي المنتخبات المشاركة نظرا لغلق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية”.

واعتبر اليازغي أنه “من المفروض في الدولة المضيفة أن تسهل مأمورية ضيوفها”، وقال إن “الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتخذت قرار مراسلة الاتحاد الأفريقي لتسهيل مشاركتها بدل الذهاب إلى تونس ثم الانتقال إلى الجزائر وفق ما ينص عليه دفتر تحملاتها من تسهيلات للبلدان المشاركة”.

واستبعد الباحث المغربي أن ترفض الجزائر شرط المغرب “لما سيسببه ذلك من إحراج للكرم الجزائري ولبلد مغاربي يحمل روابط الأخوة ونفس الطباع المشتركة”، لافتا إلى أن “غياب المغرب عن هذه البطولة سيكون له تأثير كبير لاسيما بعد غياب تونس ومصر”.

وعن تداعيات الانسحاب المحتمل للمغرب من البطولة، نفى المتحدث ذاته، أن يتلقى المغرب أي عقوبات من الاتحاد الأفريقي مبررا ذلك بكون “قراره لا يعتبر مقاطعة للبطولة بقدر ما هو رفض لغياب تسهيل المشاركة فيها”، قبل أن يختم مؤكدا أن “الصلاحية تبقى للاتحاد في تأويل قرار المغرب والجزائر واتخاذ الإجراءات المناسبة _ يقول اليازغي لاصوات مغاربية _

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