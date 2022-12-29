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الصين: تفشي كورونا بلغ ذروته في بكين

2022-12-29 / 12:27
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هبة بريس - وكالات

قال كبير علماء الأوبئة في مركز السيطرة على الأمراض في الصين وو زونيو، في إيجاز صحفي، إن تفشي فيروس كورونا بلغ ذروته في بكين وتيانغين وتشنغدو.

وذكر زونيو أن الوضع في شنغهاي وتشونغتشينغ وآنهوي وهوبى وهونان لا يزال يتسم بالخطورة.

وأضاف زونيو أن الفيروس لا يزال ينتشر بسرعة في مقاطعات هينان وجيلين وفوغيان، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وحذر من انتشار المرض خلال عيد رأس السنة القمرية الجديدة مع توقع سفر الكثيرين خلال العطلات.

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