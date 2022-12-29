8 شخصيات مغربية ضمن قائمة تضم 100 قائد إفريقي

هبة بريس

نشرت المجلة النيجيرية “دو نيو إفريقيا” (أفريقيا الجديدة) قائمة تضم 100 قائد إفريقي ضمن أبرز شخصيات عام 2022 من بينهم ثماني شخصيات مغربية.

ويتعلق الأمر بالسادة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، محمد مثقال ، السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي ، وإيمان واعديل ، وموحا أو علي تاغما ، وعبد المالك الكتاني ، على التوالي سفراء جلالة الملك بغانا ونيجيريا وكوت ديفوار.

وتضم القائمة أيضا وليد الركراكي ، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم ، وإلهام قادري ، المديرة العامة لمجموعة سولفاي المتخصصة في الصناعات الكيماوية ، وعبد الكريم بناني ، رئيس جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة.

واحتفت المجلة ب 100 من هؤلاء الرجال والنساء الذين أظهروا كفاءة كبيرة في مختلف مجالات عملهم خلال 2022. وكتبت المجلة أن “سنة 2022 كانت سنة مثيرة للاهتمام في إفريقيا وشهدنا ظهور جيل جديد من القادة في كل قطاع تقريبا”.

وأضافت “إن الأفارقة يحققون نجاحا ثابتا واستثنائيا في كل المجالات تقريبا” ، مضيفةً “إننا نأتي في المقدمة على الصعيد العالمي في العديد من المجالات”.

وخلصت المجلة إلى القول “نحن أفارقة وعلينا أن نعتني بأفريقيا والأفارقة!”.

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