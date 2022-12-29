تبون في ورطة.. منتخبات إفريقية تستعد للشان في المغرب و ترغب في التنقل منه مباشرة للجزائر

هبة بريس ـ ياسين الضميري

في ظل العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المغرب و عدد من البلدان الإفريقية، و تفعيلا لاتفاقيات التعاون الموقعة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و عدد من الاتحادات القارية، أبدت مجموعة من المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين رغبتها في الاستعداد للشان بملاعب المغرب.

و يأتي اختيار المغرب كوجهة للاستعداد لنهائيات الشان الذي ستحتضه الجارة الشرقية الجزائر لعدة اعتبارات و عوامل، أولها عامل البنية التحتية الذي تتوفر عليه المملكة و الملاعب و مراكز التدريب من أعلى طراز التي تضعها الجامعة رهن إشارة الأشقاء الأفارقة.

كما أن قرب المغرب جغرافيا من البلد المنظم للتظاهرة و تشابه الطقس بين البلدين كذلك ساهم في الدفع باتحادات مجموعة من المنتخبات المشاركة لاختيار المغرب كوجهة استعداد أخيرة قبل دخول غمار المنافسة بالجزائر.

و في هاته الحالة، فإن المنتخبات المشاركة في الشان ستتنقل للجزائر في رحلات خاصة انطلاقا من المغرب عبر شركة الخطوط الملكية المغربية، و هو ما يعني أن الجزائر ستكون مجبرة على فتح حدودها الجوية في وجه الطائرات المغربية رغما عن أنف مسؤوليها إذا ما رغبت في تنظيم التظاهرة و عدم تسجيل انسحابات بسبب المنع و لربما إلغاء الدورة.

الجزائر بقرارات “غبية” من حكامها وضعت الدولة ككل في مأزق و في وضع لا تحسد عليه أمام دول القارة الإفريقية، فهل سيتراجع تبون عن قراراته أم أن التعنت سيعصف بمصير بطولة كانت الجزائر تمني النفس بأن تظهر من خلالها إمكانياتها و إن كانت محدودة في سباق الترشح لنيل شرف تنظيم كان 2025.

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