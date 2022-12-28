أوزبكستان: وف__اة 18 طفلا بعد تناول شراب طبي هندي

هبة بريس _ الرباط

قالت وزارة الصحة في أوزبكستان إن 18 طفلا على الأقل لقوا حتفهم بعد تناولهم شرابا طبيا من إنتاج شركة أدوية هندية.

وأوضحت الوزارة أن 18 من بين 21 طفلا تناولوا شراب دوك-1 ماكس الذي تنتجه ماريون بيوتك الهندية، خلال علاجهم من مرض تنفسي حاد، لكنهم توفوا بعد تناولهم الشراب.

ويتم تسويق الشراب الطبي على الموقع الإلكتروني للشركة باعتباره علاجا لأعراض البرد والإنفلونزا.

وأضافت الوزارة في بيان صدر، الثلاثاء، أن كمية من الشراب كانت تحتوي على إيثيلين جلايكول الذي قالت إنه مادة سامة.

وتابعت في بيانها أن شركة كوراماكس ميديكال استوردت الشراب إلى أوزبكستان.

وأردفت أنه تم إعطاء الشراب للأطفال في المنزل من دون وصفة علاج من طبيب، إما من والديهم أو بناء على نصيحة صيادلة، بجرعات تجاوزت الجرعة القياسية للأطفال.

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