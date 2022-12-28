برقية الملك لبوخلال.. مساندة لقيم المغاربة وتأكيد عل أن التدين ليس تهمة

2022-12-28 / 12:35
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هبة بريس - الرباط

قال الدكتور والباحث المغربي، إدريس الكنبوري، على خلفية الجدل الذي أحدثه مقال صحفي عن لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، زكرياء أبو خلال، بأن البرقية الملكية المرسلة للاعب بتاريخ 21 دجنبر 2022، والتي تم تسريبها عقب الضجة المثيرة، أكدت على كلمة الالتزام في الإشادة باللاعب بوخلال، معتبراً أن هذا التنويه الملكي السامي له دلالة واضحة.

وأضاف الكنبوري، خلال تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بأن الدلالات الواضحة تتمثل في أن التدين ليس تهمة وأن الالتزام لا يمكن أن يتحول إلى تشكيك في الولاء للوطن والمؤسسات. مسترسلا بالقول :” فالبرقية الملكية ليست فقط مساندة لمواطن بل لقيم محددة يمثلها؛ وهذه القيم هي ذاتها قيم المغاربة؛ وقبل ذلك هي قيم العرش؛ فقد بني العرش على الإسلام؛ وكان وسيبقى عنوان هذا البناء هو إمارة المؤمنين التي هي القلعة الصلبة لحماية القيم الدينية”.

واسترسل ذات المتحدث بالقول:” ولهذا السبب قلنا ونكرر بأن استهداف الدين في المغرب تحت مختلف الدعاوى هو استهداف لهذه القلعة الحصينة؛ ولكن الذين يسعون إلى هذا لا يتوجهون مباشرة إلى الهدف؛ بل يدورون حوله ويستهدفون قاعدة المشروعية التي هي الدين؛ حتى إذا انهدمت القاعدة سهلت عليهم الخطوة الأخيرة؛ لأن الدين لا يقوم بغير سلطان يحرسه؛ وقد قال عثمان بن عفان “إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”؛ وقيل في الأثر “ما لا أساس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع”.

ويشار أن جميع الاعبين المغاربة توصلوا بالرسالة الملكية التي أشادت بأدائهم الكبير بمونديال قطر 2022، بعد بلوغهم الدور النصف النهائي لأول في مرة تاريخ الكرة المغربية والعربية والإفريقية، غير أن الضجة التي أحدثت حول الاعب زكرياء بوخلال والتضامن الشعبي الواسع من طرف جميع المغاربة مع الأخير دفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتداول وترويج الرسالة الملكية الخاصة بزكرياء بوخلال.

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