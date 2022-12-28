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الصين تلغي “اختبار كورونا” للقادمين الى البلاد اعتبارا من 8 يناير

2022-12-28 / 11:33
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إلغاء اختبار فيروس كورونا (بي سي آر) للقادمين إلى البلاد اعتبارا من 8 يناير 2023.

وذكرت إدارة الجمارك الرئيسية الصينية، أنه لن يكون من الضروري الخضوع لاختبار (بي سي آر) بعد الوصول إلى البلاد.

ولكنها أكدت أنه “لا يزال يتعين على جميع القادمين عمل اختبار كوفيد-19 قبل 48 ساعة من الوصول وتقديمه إلى السلطات”.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه اعتبارا من 8 يناير، ستتوقف الصين عن إجراء اختبار كوفيد-19 على المواد الغذائية والأطعمة المجمدة.

وتشهد الصين حاليا أكبر تفش للإصابات بعدما رفعت فجأة القيود التي استهدفت السيطرة على الوباء على مدار 3 سنوات.

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