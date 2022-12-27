طنجة ..سنة سجنا لقاصر قتــ..ـل مُسنّا حاول اغتــ..ـصابه

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة اليوم الثلاثاء، إدانة الشاب القاصر بطل جريمة قتل راح ضحيتها رجل مسن حاول اغتصابه ، بالسجن سنة حبسا نافذا .

وقضت المحكمة في حق الشاب البالغ من العمر 16 سنة، (بسنة واحدة سجنا نافذة)، آخذة بعين الاعتبار ظروف التخفيف والأدلة الماثلة أمامها.

وكانت مدينة طنجة قد اهتزت شهر أكتوبر الماضي على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها رجل مسن بعدما حاول اغتصاب قاصر، حيث ادعة القاصر ان الهالك قام باستدراجه إلى منزله، قصد هتك عرضه، وحينما حاول الطفل الهروب من قبضة المسن، قام بتوجيه ضربة قوية له أردته قتيلا.

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