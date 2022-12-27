حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم

هبة بريس -

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 1963 آخرون بجروح، إصابات 65 منهم بليغة، في 1462 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 دجنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 42 ألفا و549 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و77 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 34 ألفا و472 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين ‏و464 ألفا و775 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و419 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و77 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 215 مركبة.

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