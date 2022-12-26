العدالة والتنمية: ندين الاتهامات الخطيرة التي تعرض لها ” زكرياء أبوخلال

هبة بريس

عبّر عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إدانة المجموعة لما نشره موقع إلكتروني من اتهامات خطيرة، حول لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، زكرياء أبوخلال.

واعتبر بووانو في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد يوم الإثنين 26 دجنبر 2022، أن ما نشره الموقع المشار إليه، حول اللاعب المتألق زكرياء أبوخلال، يندرج في إطار حملة تشويش على الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني في كأس العالم، وحملة تلويث للفرحة التي عمت المغرب بهذا الإنجاز، الذي تزامن مع تساقط أمطار الخير، والتي كانت سببا آخر للفرحة في البلاد.

وقال بووانو “كما أن هناك أعداء للنجاح فهناك كذلك أعداء للفرح”، مشيرا إلى أنه كلما فرح المغاربة بحدث مميز، إلا ويخرج من يشوش عليهم، متسائلا “ما معنى أن يُستهدف اللاعب المتألق عز الدين أوناحي بالإشاعة؟ وما معنى أن يُستهدف المدرب الكفء وليد الرگراگي بنشر صور عادية لشقيقته، في هذا الوقت بالضبط؟”.

وسجل بووانو أن هذا الاستهداف يتجاوز المنتخب الوطني، إلى استهداف القيم المشتركة للمغاربة، والتي أبرزها لاعبو المنتخب وهم يحققون الإنجاز التاريخي بكأس العالم بقطر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0