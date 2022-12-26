العدالة والتنمية: ندين الاتهامات الخطيرة التي تعرض لها ” زكرياء أبوخلال
عبّر عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إدانة المجموعة لما نشره موقع إلكتروني من اتهامات خطيرة، حول لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، زكرياء أبوخلال.
واعتبر بووانو في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد يوم الإثنين 26 دجنبر 2022، أن ما نشره الموقع المشار إليه، حول اللاعب المتألق زكرياء أبوخلال، يندرج في إطار حملة تشويش على الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني في كأس العالم، وحملة تلويث للفرحة التي عمت المغرب بهذا الإنجاز، الذي تزامن مع تساقط أمطار الخير، والتي كانت سببا آخر للفرحة في البلاد.
وقال بووانو “كما أن هناك أعداء للنجاح فهناك كذلك أعداء للفرح”، مشيرا إلى أنه كلما فرح المغاربة بحدث مميز، إلا ويخرج من يشوش عليهم، متسائلا “ما معنى أن يُستهدف اللاعب المتألق عز الدين أوناحي بالإشاعة؟ وما معنى أن يُستهدف المدرب الكفء وليد الرگراگي بنشر صور عادية لشقيقته، في هذا الوقت بالضبط؟”.
وسجل بووانو أن هذا الاستهداف يتجاوز المنتخب الوطني، إلى استهداف القيم المشتركة للمغاربة، والتي أبرزها لاعبو المنتخب وهم يحققون الإنجاز التاريخي بكأس العالم بقطر.
10 تعليقات
انسان نزيه وخلوق اللهم احفظه واحفظ باقي اللاعبين الاخرين..
كل التضامن مع ابو خلال زكرياء ونتمنى من القضاء فتح تحقيق نزيه..
ابو خلال زكرياء لا يحمل تلك التهم التي نسبت له فهو ملتزم دينيا ..
على الشرطة القضائية ان تفتح تحقيق في هذا الادعاء الباطل الذي لا اساس له من الصحة..
اخبار زائفة وصاحبها يجب تحمل مسؤوليتها..
مل التضامن اللا مشروط مع الاعب الوطني ابو خلال زكرياء..
حقق نجاحا في بداية مساره مع المنتخب ونقول له لا يبالي بما يقال عنه ..
زكرياء ابو خلال يشهد له بخلقه الحسن ..
مثير حقا للسخرية صاحب المقولة ليظهر للعلن مدى حقده على بني جلديه..
كل التضامن مع ابو خلال زكرياء..