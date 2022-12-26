الركراكي ضمن قائمة المرشحين لأفضل مدرب في العالم

هبة بريس

وضع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب وطني في العالم لعام 2022.

وكشف الاتحاد عن القائمة التي ضمت 20 مدربا ومنهم مدربان عربيان، دربا منتخبي بلديهما في بطولة كأس العالم قطر.

وضمت القائمة كلا من وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، وجلال القادري مدرب منتخب تونس.

وقاد الركراكي المنتخب المغربي في 7 مباريات خلال المونديال، وتصدر مجموعته السادسة في دور المجموعات من مونديال 2022، قبل أن يتوج بالمركز الرابع عالميا .

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