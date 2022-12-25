جامعة الكرة تنفي سلفية أبوخلال وتشيد بسلوكه

2022-12-25 / 13:06
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هبة بريس _ متابعة

هبة بريس – متابعة

خرجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن صمتها بخصوص الاتهامات الموجهة للاعب المنتخب الوطني المغربي زكرياء أبو خلال، واعتناقه للفكر السلفي .
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وقالت الجامعة في بلاغ لها، “على إثر نشر أحد المواقع الإلكترونية لمقال يمس شخص وسلوك اللاعب الدولي المغربي زكرياء أبوخلال​، أثناء مشاركته​ صحبة النخبة الوطنية في نهائيات كاس العالم قطر 2022، تنفي الجامعة نفيا قاطعا​ الاتهامات الباطلة​ التي طالته​ في هذا المقال​، حيث أبان اللاعب​ عن سلوك​ مثالي إلى جانب زملائه​ من أجل​ تحقيق نتائج مشرفة للنخبة الوطنية في هذا المحفل العالمي”.

وأضافت الجامعة، أنها ستلجأ إلى المساطر القانونية​ لحماية أعضاء المنتخب الوطني​ لكرة القدم، ودحض​ كل​ ​الادعاءات الباطلة تمس سلوكهم أو حياتهم​ الشخصية أثناء ممارسة مهامهم الوطني.

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