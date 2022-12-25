منظمة تنتقد الأحكام الصادرة بحق مهاجرين عقب” مأساة مليلية”

هبة بريس

انتقدت منظمة غير حكومية مغربية، السبت، الأحكام “الصارمة” الصادرة بحق العديد من المهاجرين، في أعقاب محاولة أعداد كبيرة منهم دخول مليلية المحتلة في يونيو.

‎وقالت العضوة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سعاد لزرق، السبت، عند تقديم تقرير بشأن المحاكمة، إنّ “الأحكام كانت قاسية للغاية وظالمة وتدعم سياسات الهجرة في المغرب”.

‎وحُكم على عشرات المهاجرين بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين ونصف وثلاث سنوات في أعقاب هذه الأحداث.

‎وحوكم هؤلاء بتهم “الدخول غير القانوني إلى الأراضي المغربية” أو “العنف ضدّ أفراد إنفاذ القانون” أو “الحشد المسلّح”، إضافة إلى تهم أخرى.

‎وقال المحامي خالد عميزة خلال عرض القضية في الناظور، الذي نُقل عبر “فيسبوك” مباشرة، إنّ “محاضر الجلسات تحتوي على اعترافات أنكرها (المتهمون) طوال الإجراءات القضائية ورغم ذلك حُكم عليهم بأحكام قاسية للغاية”.

‎وأشار عميزة إلى اتهامات باستخدام العنف ضدّ قوات الأمن ونهب الممتلكات العامة، موضحاً أنّ “قوات الأمن التي تمّت مقابلتها لم تحدّد أنّ هذا الشخص ضرب أو أن شخصاً آخر كسر”.

‎وتعدّ الخسائر البشرية لهذه المأساة، التي أثارت سخطاً شديداً في المغرب وخارجه، الأعنف خلال إحدى المحاولات الكثيرة التي قام بها المهاجرون لدخول مليلية و سبتة المحتلتين

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