الصورة من الارشيف

منظمة تنتقد الأحكام الصادرة بحق مهاجرين عقب” مأساة مليلية”

2022-12-25 / 11:51
0
هبة بريس

انتقدت منظمة غير حكومية مغربية، السبت، الأحكام “الصارمة” الصادرة بحق العديد من المهاجرين، في أعقاب محاولة أعداد كبيرة منهم دخول مليلية المحتلة في يونيو.

‎وقالت العضوة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سعاد لزرق، السبت، عند تقديم تقرير بشأن المحاكمة، إنّ “الأحكام كانت قاسية للغاية وظالمة وتدعم سياسات الهجرة في المغرب”.

‎وحُكم على عشرات المهاجرين بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين ونصف وثلاث سنوات في أعقاب هذه الأحداث.

‎وحوكم هؤلاء بتهم “الدخول غير القانوني إلى الأراضي المغربية” أو “العنف ضدّ أفراد إنفاذ القانون” أو “الحشد المسلّح”، إضافة إلى تهم أخرى.

‎وقال المحامي خالد عميزة خلال عرض القضية في الناظور، الذي نُقل عبر “فيسبوك” مباشرة، إنّ “محاضر الجلسات تحتوي على اعترافات أنكرها (المتهمون) طوال الإجراءات القضائية ورغم ذلك حُكم عليهم بأحكام قاسية للغاية”.

‎وأشار عميزة إلى اتهامات باستخدام العنف ضدّ قوات الأمن ونهب الممتلكات العامة، موضحاً أنّ “قوات الأمن التي تمّت مقابلتها لم تحدّد أنّ هذا الشخص ضرب أو أن شخصاً آخر كسر”.

‎وتعدّ الخسائر البشرية لهذه المأساة، التي أثارت سخطاً شديداً في المغرب وخارجه، الأعنف خلال إحدى المحاولات الكثيرة التي قام بها المهاجرون لدخول مليلية و سبتة المحتلتين

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أميركا أميركا.. إخلاء طائرة ركاب بسبب “دخان لابتوب”

أميركا أميركا.. إخلاء طائرة ركاب بسبب “دخان لابتوب”

2022-12-25 / 12:15
Photo of درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة الإثنين

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة الإثنين

2022-12-25 / 11:38
Photo of ليلة عيد الميلاد.. أحوال جوية قاسية تودي بحياة 17 شخصا في أميركا

ليلة عيد الميلاد.. أحوال جوية قاسية تودي بحياة 17…

2022-12-25 / 10:26
Photo of طقس الأحد ..الحالة الجوية باردة نسبيا

طقس الأحد ..الحالة الجوية باردة نسبيا

2022-12-25 / 09:12
Photo of وكيل الملك بالجديدة يؤسس لتشريع ينص على إجراء وقف البحث في حق المعتقلين السابقين

وكيل الملك بالجديدة يؤسس لتشريع ينص على إجراء وقف…

2022-12-24 / 21:56
Photo of طنجة ..الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة متلبس بتلقي رشوة

طنجة ..الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة متلبس بتلقي رشوة

2022-12-24 / 21:04
Photo of مع اقتراب رأس السنة الميلادية ..إجراءات أمنية استباقية بمختلف مدن الممملكة

مع اقتراب رأس السنة الميلادية ..إجراءات أمنية استباقية بمختلف…

2022-12-24 / 20:10
Photo of عزوف المغاربة عن شراء الدجاج بسبب الغلاء يدفع المهنيين إلى خفض الأسعار

عزوف المغاربة عن شراء الدجاج بسبب الغلاء يدفع المهنيين…

2022-12-24 / 19:41
Photo of الحركة الشعبية تجدد دعوتها لإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا

الحركة الشعبية تجدد دعوتها لإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا

2022-12-24 / 18:56
Photo of الوكالة الوطنية لتقنين “الكيف” تمنح تراخيص جديدة للاستعمالات المشروعة

الوكالة الوطنية لتقنين “الكيف” تمنح تراخيص جديدة للاستعمالات المشروعة

2022-12-24 / 18:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق