الجزائري محرز يفاجئ شقيقة الركراكي بهذه الهدية (صورة)

ذكرت مصادر صحفية أن الدولي الجزائري رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أهدى قميصه لشهرزاد شقيقة وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، وذلك عقب الفوز على ضيفه ليفربول (3-2) ضمن مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

ونشرت شهرزاد الركراكي، صورة لها مع النجم الجزائري رياض محرز، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام

وعلقت شقيقة الركراكي على موقف محرز بالقول: “شكرا لك محرز، ألقاك في فرصة قريبة أخي”، في إشارة إلى تأثرها بموقف نجم المان سيتي، الذي كانت تربطه في الأصل علاقة عمل مع زوجها، الذي يعد صديقا مقربا من محرز ووكيل أعماله السابق.

وبعد مشاركة شقيقة وليد الركراكي للصورة عبر حسابها على “إنستغرام”، عاد نجم نادي مانشيستر سيتي رياض محرز (31 عاما) ونشر بدوره الصورة مع شهرزاد الركراكي عبر خاصية “ستوري” في صفحته على موقع “إنستغرام”

وكان محرز قد حرص على تشجيع المنتخب المغربي، وقال في تصريحات إعلامية إنه “يقدم أداء عظيما، فقد هزموا منتخبات قوية.. لقد جعلوا أفريقيا والعرب فخورين بهم حقا”.

وأضاف: “منتخب المغرب يمثل أفريقيا وهذا رائع بالنسبة لنا فأنا سأساندهم.. وإن شاء الله سيصل أسود الأطلس للنهائي”.

وتابع الدولي الجزائري: “عندما تنظر للمنتخب المغربي ستجد مجموعة وليس لاعبا، فهم يقدمون جهودهم كفريق متكامل ولديهم خطة فنية ولاعبون جيدون كل لاعب يساعد الآخر، هم حقا يقدمون أفضل ما لديهم في المونديال”.

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