رياض محرز يهدي قميصه لشقيقة وليد الركراكي

هبة بريس - وكالات

حرص النجم الدولي الجزائري رياض محرز على تقديم هدية لشقيقة مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، عقب مباراة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية، والتي أقيمت مساء الخميس 22 ديسمبر 2022.

وظهرت شهرزاد الركراكي، شقيقة مدرب المنتخب المغربي، برفقة رياض محرز في مقطع فيديو قصير، وكانت تحمل قميصه الذي أهداها إياه عقب المباراة، حيث نشرت المقطع على حسابها الشخصي في “إنستغرام”، بينما قام محرز بإعادة نشره في حسابه الشخصي.

وعلقت شهرزاد على هدية محرز بالقول: “شكراً لك محرز، ألقاك في فرصة قريبة أخي”، علماً أن رياض كانت تربطه علاقة عمل سابقة مع زوجها وهو صديق مقرب من قائد منتخب الجزائر.

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