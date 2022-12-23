مستجدات مثيرة في قضية منة شلبي

نجلاء مزيان

وجهت جهات التحقيق حسب مواقع إعلامية مصرية، -وجهت- العديد من الأسئلة للفنانة المصرية منة شلبي خلال التحقيق حول المواد التي ضبطت بحوتها.

و حسب المصادر ذاتها، نفت الفنانة المصريةعلاقتها بالمواد التي ضبطت بحوزتها قائلة:”أنا معرفش عنهم أي حاجة غير علبة الميكاب الخضرا، والسجاير اللي كانت معايا مش هي اللي اتعرضت عليا دلوقتي وهي بطعم التوت”.

ومن خلال الفحص لجواز السفر الخاص بالفنانة منة شلبي، تبين أنها سافرت إلى دولة الإمارات و إسبانيا واليونان والسعودية لأداء فريضة الحج.

واعترفت الفنانة المصرية أمام جهات التحقيق أن سفرها إلى الإمارات بسبب عرض فيلم جديد لها، و سفرها إلى اليونان كان بسبب عيد ميلادها، وسفرها إلى المملكة العربية السعودية بسبب أداء فريضة الحج.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 5 يناير المقبل، لبدء محاكمة الممثلة منة شلبي، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، وذلك في قضية اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات عقب التحقيق معها، حيث أسندت إليها تهم تتعلق بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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