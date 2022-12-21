الركراكي عن حفل الاستقبال: “الحماس الشعبي كان مذهلا”

2022-12-21 / 11:05
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هبة بريس

أكد مدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، الثلاثاء بالرباط، أن الاستقبال الشعبي الذي حظي به أسود الأطلس، بعد أداءهم المتميز بكأس العالم (فيفا)- قطر 2022، كان “مذهلا”.

وأضاف الركراكي، في تصريح صحفي عقب الاستقبال الملكي السامي الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعضاء المنتخب الوطني، أن “الحماس الشعبي كان مذهلا، ومكن اللاعبين من إدراك مدى حجم انتظارات الشعب”، مضيفا أن هذا الحماس “سيدفع اللاعبين دائما إلى بذل قصارى جهدهم عندما يرتدون قميص المنتخب”.

وتابع المدرب الوطني بالقول “نحن فخورون كمغاربة بالنتيجة التي تحققت خلال المونديال”، مؤكدا أن الفريق بأكمله بذل أقصى ما في وسعه لتقديم المزيد للمغاربة.

وقال وليد الركراكي، الذي تم توشيحه بوسام العرش من درجة قائد، “نحن كذلك سعداء للغاية لاستقبالنا من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي أود أن أشكر جلالته على كل ما يفعله من أجلنا ومن أجل الشعب”.

وحظي أسود الأطلس الذين دونوا مسارا تاريخيا خلال مونديال قطر 2022، اليوم الثلاثاء بالرباط، باستقبال حاشد من قبل آلاف المشجعين المتحمسين، الذين حجوا للترحيب كما يليق بهذا الأداء البطولي، الذي سيبقى راسخا في سجلات كرة القدم العالمية.

وبعد ذلك، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم.

ويعكس هذا الاستقبال العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها الشباب، والاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة لقطاع الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا. ويأتي الاستقبال إثر الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني الذي تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي، في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية، في نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

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