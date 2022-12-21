حكيمي: “لقاء الملك سيعطينا دافعا لتحقيق المزيد من الإنجازات”

2022-12-21 / 10:49
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هبة بريس ـ رياضة

أكد أشرف حكيمي مدافع المنتخب الوطني المغربي و الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن لقاء الملك كان من أسعد أيام حياته.

و قال حكيمي في تصريح إعلامي بعد الاستقبال و التوشيح الملكي بأن لقاء الملك سيعطي اللاعبين دفعة و حافزا إيجابيا لتحقيق المزيد من الإنجازات لكرة القدم المغربية.

و أوضح حكيمي بأنه فخور و سعيد بلقاء الملك محمد السادس، مضيفا بأن السعادة كانت كبيرة كذلك حين رأي اللاعبون الأعداد الغفيرة من المغاربة و هي تستقبلهم منذ لحظة وصولهم للمطار.

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تعليق واحد

  1. اتمنى من مدرب المنتخب المغربي ان ينقب على قناصين شباب للمستقبل في المستوى وكذلك في جميع صفوف الفريق من اجل الإستمرارية وعدم مواجهة مرحلة فراغ خاصة ان هناك لاعبين كبار السن ويرجى تعويضهم من اجل كأس افريقيا وكاس العالم المقبلة ان شاءالله.

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