حكيمي: “لقاء الملك سيعطينا دافعا لتحقيق المزيد من الإنجازات”

هبة بريس ـ رياضة

أكد أشرف حكيمي مدافع المنتخب الوطني المغربي و الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن لقاء الملك كان من أسعد أيام حياته.

و قال حكيمي في تصريح إعلامي بعد الاستقبال و التوشيح الملكي بأن لقاء الملك سيعطي اللاعبين دفعة و حافزا إيجابيا لتحقيق المزيد من الإنجازات لكرة القدم المغربية.

و أوضح حكيمي بأنه فخور و سعيد بلقاء الملك محمد السادس، مضيفا بأن السعادة كانت كبيرة كذلك حين رأي اللاعبون الأعداد الغفيرة من المغاربة و هي تستقبلهم منذ لحظة وصولهم للمطار.

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