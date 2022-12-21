مبابي يحتفل بعيد ميلاده وحكيمي يهنئه: “أكثر من صديق”

2022-12-21 / 09:46
0
هبة بريس - وكالات

احتفل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان لكرة القدم، أمس الثلاثاء بعيد ميلاده الـ 24.

وشكر مبابي جمهوره على رسائلهم وأمنياتهم بمناسبة عيد ميلاده ونشر تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “شكرا لكم جميعا على رسائلكم”، مرفقا التغريدة بصورة ظهر فيها وهو يطفئ الشموع على كعكة عيد ميلاده.

وكان من أبرز مهنئي مبابي بعيد ميلاده نجم دفاع المنتخب المغربي وزميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي الذي شارك صورة برفقته على انستغرام معلقا بما معناه: “هو أكثر من صديق، بمثابة أخ..عيد ميلاد سعيد”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغربي سفيان البقالي أفضل رياضي في إفريقيا لعام 2022

المغربي سفيان البقالي أفضل رياضي في إفريقيا لعام 2022

2022-12-21 / 12:17
Photo of الاتحاد الفرنسي يدين إساءات عنصرية للاعبيه بعد الخسارة 

الاتحاد الفرنسي يدين إساءات عنصرية للاعبيه بعد الخسارة 

2022-12-21 / 11:23
Photo of الركراكي عن حفل الاستقبال: “الحماس الشعبي كان مذهلا”

الركراكي عن حفل الاستقبال: “الحماس الشعبي كان مذهلا”

2022-12-21 / 11:05
Photo of حكيمي: “لقاء الملك سيعطينا دافعا لتحقيق المزيد من الإنجازات”

حكيمي: “لقاء الملك سيعطينا دافعا لتحقيق المزيد من الإنجازات”

2022-12-21 / 10:49
Photo of “الفيفا” يتفاعل مع استقبال “الأسود”: “منتخب خلفه أمة كاملة”

“الفيفا” يتفاعل مع استقبال “الأسود”: “منتخب خلفه أمة كاملة”

2022-12-21 / 10:17
Photo of بي بي سي” تتوج ميسي بلقب “نجم العالم الرياضي”

بي بي سي” تتوج ميسي بلقب “نجم العالم الرياضي”

2022-12-20 / 19:27
Photo of حافلة الأسود في جولتها بشوارع سلا والرباط

حافلة الأسود في جولتها بشوارع سلا والرباط

2022-12-20 / 18:47
Photo of لقطة “الممر”.. ماذا حدث بين تميم وماكرون وإنفانتينو

لقطة “الممر”.. ماذا حدث بين تميم وماكرون وإنفانتينو

2022-12-20 / 18:33
Photo of استقبال حاشد للمنتخب المغربي

استقبال حاشد للمنتخب المغربي

2022-12-20 / 18:10
Photo of آلاف المواطنين في انتظارها.. طائرة “الأسود” تحط بمطار الرباط سلا

آلاف المواطنين في انتظارها.. طائرة “الأسود” تحط بمطار الرباط…

2022-12-20 / 17:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق