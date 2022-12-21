مبابي يحتفل بعيد ميلاده وحكيمي يهنئه: “أكثر من صديق”

هبة بريس - وكالات

احتفل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان لكرة القدم، أمس الثلاثاء بعيد ميلاده الـ 24.

وشكر مبابي جمهوره على رسائلهم وأمنياتهم بمناسبة عيد ميلاده ونشر تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “شكرا لكم جميعا على رسائلكم”، مرفقا التغريدة بصورة ظهر فيها وهو يطفئ الشموع على كعكة عيد ميلاده.

وكان من أبرز مهنئي مبابي بعيد ميلاده نجم دفاع المنتخب المغربي وزميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي الذي شارك صورة برفقته على انستغرام معلقا بما معناه: “هو أكثر من صديق، بمثابة أخ..عيد ميلاد سعيد”.

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