الملك يوشح “الركراكي ” و”لقجع” بوسام ملكي من درجة قائد
هبة بريس _ الرباط
وشح الملك محمد السادس عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم بأوسمة ملكية
وجاء ذلك خلال استقبال الملك مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم.
ووشح الملك خلال هذا الحفل كلا من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، بوسام العرش من درجة قائد. .
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10 تعليقات
حفظ الله مولانا الامام جلالة الملك محمد السادس بما حفظت به الذكر الحكيم وحفظ الله اللاعبين البواسل الذين ابلوا البلاء الحسن والطاقم التقني والطبي وكل من ساهم في هدا الإنجاز التاريخي المدون بمداد من الفخر والاعتزاز
مبرووك منتخبنا حيث فرّحتونا و فرحتنا كمغاربة تُغضِب الاعداء
بصراحة حتى حاريث كان خاصو يأخد وسام
أمامكم فرص اخرى تحققون فيها أحلامكم وأحلام هذا الشعب الرياضي المتعطش لمزيدا من التألق والتتويجات ولما لا كأس افريقيا وكأس العرب وكأس العالم وامامكم وقت كافي لاختيار عناصر مؤهلة . شكرا لكم ووفقكم الله .
لنا لقاء بعد كأس امم افريقيا واثقة أننا سنعيد هذه اللحضات بإذن الله 🥑❤👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🤲🏻
الله يسهل على هاد السيد لي ضرب غير ثلاثة أشهر لتوجيه المنتخب لكأس العالم بعدا حقق شي حاجة بقات متورخة. والله يخلي لينا صاحب الجلالة
شكرا أسود الأطلس برافو وليد ركراكي❤️❤️❤️
تستاهلو الأبطال ❤️🇲🇦
اول مدرب عربي يصل للمربع الذهبي
المغرب فخر كبير للعرب 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦💪
الركراكي كل الاحترام و التقدير لشخص يومن بأحلامه قبل كونه مدرب ☺️💚