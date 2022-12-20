الملك يوشح “الركراكي ” و”لقجع” بوسام ملكي من درجة قائد

هبة بريس _ الرباط

وشح الملك محمد السادس عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم بأوسمة ملكية

وجاء ذلك خلال استقبال الملك مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم.

ووشح الملك خلال هذا الحفل كلا من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، بوسام العرش من درجة قائد. .

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