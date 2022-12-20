والدة زياش تتجول في شوارع الرباط.. ومواطنون يشيدون بأداء ابنها

هبة بريس - الرباط

ظهرت والدة اللاعب المغربي ، حكيم زياش، يوم أمس الاثنين، تتجول في شوارع الرباط.

وظهرت والدة زياش في فيديوهات تتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفوقة بعنصرين من القوات المساعدة، وهي تتجول في “سويقة” باب الحد بمدينة الرباط.

واحتشد عدد من المواطنين على والدة اللاعب المغربي الدولي، مشيدين بأداء ابنها في المونديال وداعين لها بدوام الصحة وطول العمر.

هذا ويشار الى أن والدة زياش يرتقب أن ترافق ابنها يومه الثلاثاء، في الاستقبال الملكي المخصص للاعبين المغاربة وأفراد طاقم الفريق.

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