حكيمي : نقطة نهاية لتجربة فريدة عشناها في قطر

هبة بريس _ رياضة

أكد اللاعب المغربي، أشرف حكيمي، أن المنتخب المغربي سيعود أقوى في قادم المنافسات لمنح محبيه “المزيد من الأوقات السعيدة”، بعد أن حقق “أسود الأطلس” إنجازا تاريخيا في مونديال قطر.

وقال حكيمي، في تغريدة: “نقطة نهاية لتجربة فريدة عشناها في قطر وحققنا من خلالها رتبة رابعة تاريخية كأفضل إنجاز لمنتخب عربي وإفريقي في تاريخ المونديالات. نحن فخورون بما تحقق”.

وأضاف جناح باريس سان جرمان: “شكرا للشعب المغربي ولكل العرب والأفارقة ولشعوب العالم التي ساندتنا خلال هذا المونديال. سنعود أقوى في قادم المنافسات لمنحكم المزيد من الأوقات السعيدة. شكرا لكم من القلب. ديما المغرب..”.

وتخطي المغرب الدور الأول، للمرة الأولى منذ عام 1986 في مجموعة سادسة قوية فرض فيها التعادل السلبي على كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة، وتغلب على بلجيكا الثالثة 2-صفر، ثم كندا 2-1، مرورا بالإطاحة بإسبانيا، بطلة عام 2010 من ثمن النهائي بركلات الترجيح، وصولا إلى إقصاء البرتغال ونجومها بقيادة كريستيانو رونالدو 1-صفر في ربع النهائي

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